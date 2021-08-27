Опрос показал самых известных среди россиян лидеров партийных списков

Среди тех, кто решил проголосовать на выборах в Госдуму, 46% относятся с доверием к представителям партийного списка «Единой России», 17% – к кандидатам от КПРФ, 16% – «Справедливой России», 14% – ЛДПР, 12% – «Родины». «Чаще всего негативное отношение решившие голосовать россияне испытывают к представителям партийного списка «Яблока» (12%)», – рассказали во ВЦИОМе.