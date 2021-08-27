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Опрос показал самых известных среди россиян лидеров партийных списков

Ведомости

Наиболее популярными среди россиян лидерами партийных списков на выборах в Госдуму стали министр обороны Сергей Шойгу, министр иностранных дел Сергей Лавров и лидер ЛДПР Владимир Жириновский — к такому выводу пришел Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) по результатам опроса.

В опросе приняли участие 1200 респондентов в возрасте от 18 лет.

«Топ-5 представителей партийных списков по известности среди россиян: С. Шойгу (95%, «Единая Россия»), С. Лавров (91%, «Единая Россия»), В. Жириновский (96%, ЛДПР), Т. Буланова (80%, «Родина»), Г. Зюганов (90%, КПРФ)», – говорится в сообщении центра.

Среди решивших голосовать положительно относятся к Лаврову 73%, к Шойгу – 69%, к Жириновскому – 44%, к Булановой – 42%, к Зюганову – 41%. Большинство – 28% – опрошенных сообщили об отрицательном отношении к лидеру ЛДПР, меньше всего отрицательных отзывов – 10% – получил глава российского МИДа.

Среди тех, кто решил проголосовать на выборах в Госдуму, 46% относятся с доверием к представителям партийного списка «Единой России», 17% – к кандидатам от КПРФ, 16% – «Справедливой России», 14% – ЛДПР, 12% – «Родины». «Чаще всего негативное отношение решившие голосовать россияне испытывают к представителям партийного списка «Яблока» (12%)», – рассказали во ВЦИОМе.

Ранее по теме: Что объединяет «Единую Россию», КПРФ, ЛДПР и «Справедливую Россию» на этих выборах

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных