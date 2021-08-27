Опрос показал самых известных среди россиян лидеров партийных списков
Наиболее популярными среди россиян лидерами партийных списков на выборах в Госдуму стали министр обороны Сергей Шойгу, министр иностранных дел Сергей Лавров и лидер ЛДПР Владимир Жириновский — к такому выводу пришел Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) по результатам опроса.
В опросе приняли участие 1200 респондентов в возрасте от 18 лет.
«Топ-5 представителей партийных списков по известности среди россиян: С. Шойгу (95%, «Единая Россия»), С. Лавров (91%, «Единая Россия»), В. Жириновский (96%, ЛДПР), Т. Буланова (80%, «Родина»), Г. Зюганов (90%, КПРФ)», – говорится в сообщении центра.
Среди решивших голосовать положительно относятся к Лаврову 73%, к Шойгу – 69%, к Жириновскому – 44%, к Булановой – 42%, к Зюганову – 41%. Большинство – 28% – опрошенных сообщили об отрицательном отношении к лидеру ЛДПР, меньше всего отрицательных отзывов – 10% – получил глава российского МИДа.
Среди тех, кто решил проголосовать на выборах в Госдуму, 46% относятся с доверием к представителям партийного списка «Единой России», 17% – к кандидатам от КПРФ, 16% – «Справедливой России», 14% – ЛДПР, 12% – «Родины». «Чаще всего негативное отношение решившие голосовать россияне испытывают к представителям партийного списка «Яблока» (12%)», – рассказали во ВЦИОМе.