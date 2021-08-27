Данные Росстата: число умерших от ковида в июле стало рекордным с начала пандемии

Число погибших от ковида в июле стало самым большим с начала пандемии в России, следует из анализа статистических данных Росстата с апреля 2020 г. по июль 2021 г. В июле ковид стал основной причиной смерти для 38 922 россиян, что почти вдвое (1,9 раза) больше июньского показателя 2021 г. и в 7,7 раза больше показателя за июнь 2020 г.