Данные Росстата: число умерших от ковида в июле стало рекордным с начала пандемии
Число погибших от ковида в июле стало самым большим с начала пандемии в России, следует из анализа статистических данных Росстата с апреля 2020 г. по июль 2021 г. В июле ковид стал основной причиной смерти для 38 922 россиян, что почти вдвое (1,9 раза) больше июньского показателя 2021 г. и в 7,7 раза больше показателя за июнь 2020 г.
Число умерших с диагностированным коронавирусом (который не обязательно был основной причиной смерти) в июле выросло в 2,1 раза по сравнению с июнем 2021 г. и достигло 50 421 случая. Показатель вырос более чем в восемь раз по сравнению с июлем 2020 г.
Статистическое ведомство традиционно разделяет смерти граждан с диагностированным ковидом на четыре группы:
Коронавирус стал основной причиной смерти 38 922 человек (в 1,9 раза больше, чем в июне 2021 г.);
Ковид, предположительно, является основной причиной смерти, но нужны дополнительные тесты – 5206 человек (в 1,6 раза больше, чем в июне 2021 г.);
Ковид был сопутствующим заболеванием и повлиял на развитие осложнений других болезней, ускоривших смерть пациента – 1449 человек (в 1,6 раза больше, чем в июне 2021 г.);
Коронавирус был сопутствующим заболеванием, но не повлиял на наступление смерти – 4844 человека (в 1,8 раза больше, чем в июне 2021 г.).
По данным правительственного оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, в июле от инфекции погибло 23 466 человек. В своих отчетах штаб использует только те случаи, где коронавирус является основной причиной смерти.
Как объяснял ранее в интервью РБК руководитель Росстата Павел Малков, разница в показателях объясняется разными методами подсчета умерших. У штаба – оперативные данные по смертности, а статистическое ведомство использует цифры Единого государственного реестра записей актов гражданского состояния ЗАГС.
Всего в июле 2021 г., по данным Росстата, от всех причин скончались 215 265 россиян – это в 1,2 раза выше июньских показателей 2021 г. С января по июль умерло 1,32 млн человек – на 16,6% (187 300 случаев) больше аналогичного периода 2020 г.