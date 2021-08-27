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Данные Росстата: число умерших от ковида в июле стало рекордным с начала пандемии

Ведомости

Число погибших от ковида в июле стало самым большим с начала пандемии в России, следует из анализа статистических данных Росстата с апреля 2020 г. по июль 2021 г. В июле ковид стал основной причиной смерти для 38 922 россиян, что почти вдвое (1,9 раза) больше июньского показателя 2021 г. и в 7,7 раза больше показателя за июнь 2020 г.

Число умерших с диагностированным коронавирусом (который не обязательно был основной причиной смерти) в июле выросло в 2,1 раза по сравнению с июнем 2021 г. и достигло 50 421 случая. Показатель вырос более чем в восемь раз по сравнению с июлем 2020 г.

Статистическое ведомство традиционно разделяет смерти граждан с диагностированным ковидом на четыре группы:

  • Коронавирус стал основной причиной смерти 38 922 человек (в 1,9 раза больше, чем в июне 2021 г.);

  • Ковид, предположительно, является основной причиной смерти, но нужны дополнительные тесты – 5206 человек (в 1,6 раза больше, чем в июне 2021 г.);

  • Ковид был сопутствующим заболеванием и повлиял на развитие осложнений других болезней, ускоривших смерть пациента – 1449 человек (в 1,6 раза больше, чем в июне 2021 г.);

  • Коронавирус был сопутствующим заболеванием, но не повлиял на наступление смерти – 4844 человека (в 1,8 раза больше, чем в июне 2021 г.).

По данным правительственного оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, в июле от инфекции погибло 23 466 человек. В своих отчетах штаб использует только те случаи, где коронавирус является основной причиной смерти.

Как объяснял ранее в интервью РБК руководитель Росстата Павел Малков, разница в показателях объясняется разными методами подсчета умерших. У штаба – оперативные данные по смертности, а статистическое ведомство использует цифры Единого государственного реестра записей актов гражданского состояния ЗАГС.

Всего в июле 2021 г., по данным Росстата, от всех причин скончались 215 265 россиян – это в 1,2 раза выше июньских показателей 2021 г. С января по июль умерло 1,32 млн человек – на 16,6% (187 300 случаев) больше аналогичного периода 2020 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных