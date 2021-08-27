Голикова заявила о 37 млн полностью вакцинированных россиян
Более 44 млн россиян получили хотя бы одну дозу вакцины от коронавируса, свыше 37 млн из них прошли полный курс вакцинации, заявила вице-премьер Татьяна Голикова, передает ТАСС.
«По состоянию на сегодняшний день численность граждан, получивших вакцинацию первым компонентом, составила более 44 млн человек, полностью вакцинированных — более 37 млн человек», — сказала Голикова. Таким образом, сейчас прививку имеет почти 25% населения России.
В то же время, по мнению эпидемиологов, для создания коллективного иммунитета нужно вакцинировать к осени около 60-70% населения, то есть более 80 млн человек, почти в два раза больше, чем привито сейчас. В начале июля премьер-министр Михаил Мишустин поручил Роспотребнадзору и Минздраву обновить модель вакцинации россиян, чтобы иммунитет к коронавирусу был у 80-90% населения. До этого в Креме признали невозможность достижения подобного показателя к осени.
В России на данный момент зарегистрированы пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», «Эпиваккорона», «Ковивак», «Спутник лайт» и «Эпиваккорона-Н», которую Минздрав одобрил накануне. Массовая вакцинация от коронавируса в стране началась в январе. Позже некоторые регионы объявили об обязательной вакцинации работников ряда отраслей на фоне роста заболеваемости COVID-19. Сейчас в Москве разворачивается ревакцинация, а также прививочная кампания среди мигрантов.