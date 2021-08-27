Голикова заявила о 37 млн полностью вакцинированных россиян

В то же время, по мнению эпидемиологов, для создания коллективного иммунитета нужно вакцинировать к осени около 60-70% населения, то есть более 80 млн человек, почти в два раза больше, чем привито сейчас. В начале июля премьер-министр Михаил Мишустин поручил Роспотребнадзору и Минздраву обновить модель вакцинации россиян, чтобы иммунитет к коронавирусу был у 80-90% населения. До этого в Креме признали невозможность достижения подобного показателя к осени.