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Голикова заявила о 37 млн полностью вакцинированных россиян

Ведомости

Более 44 млн россиян получили хотя бы одну дозу вакцины от коронавируса, свыше 37 млн из них прошли полный курс вакцинации, заявила вице-премьер Татьяна Голикова, передает ТАСС.

«По состоянию на сегодняшний день численность граждан, получивших вакцинацию первым компонентом, составила более 44 млн человек, полностью вакцинированных — более 37 млн человек», — сказала Голикова. Таким образом, сейчас прививку имеет почти 25% населения России.

В то же время, по мнению эпидемиологов, для создания коллективного иммунитета нужно вакцинировать к осени около 60-70% населения, то есть более 80 млн человек, почти в два раза больше, чем привито сейчас. В начале июля премьер-министр Михаил Мишустин поручил Роспотребнадзору и Минздраву обновить модель вакцинации россиян, чтобы иммунитет к коронавирусу был у 80-90% населения. До этого в Креме признали невозможность достижения подобного показателя к осени.

В России на данный момент зарегистрированы пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», «Эпиваккорона», «Ковивак», «Спутник лайт» и «Эпиваккорона-Н», которую Минздрав одобрил накануне. Массовая вакцинация от коронавируса в стране началась в январе. Позже некоторые регионы объявили об обязательной вакцинации работников ряда отраслей на фоне роста заболеваемости COVID-19. Сейчас в Москве разворачивается ревакцинация, а также прививочная кампания среди мигрантов.

Ранее по теме: Врач исключил формирование коллективного иммунитета к COVID-19 в России

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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