Голикова назвала COVID-19 причиной высокой смертности в России в июле
Смертность в России в июле 2021 г., согласно данным Росстата, выросла на 18,6% по отношению к аналогичному периоду 2020 г. Это связано с ростом заболеваемости коронавирусом этим летом, заявила вице-премьер Татьяна Голикова, передает ТАСС.
«По официальным данным Росстата, смертность в июле 2021 года, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, возросла на 18,6%. Это связано с существенным, по сравнению с прошлым годом, подъемом заболеваемости новой коронавирусной инфекцией в России, начавшимся в июне текущего года», — сказала Голикова. По ее словам, «весь прирост смертности приходится на смертность от COVID-19».
Голикова добавила, что рост заболеваемости коронавирусом сейчас продолжается в десяти регионах России. Рекорд смертности от коронавируса в июле она не подтвердила.
Ранее сегодня «Ведомости» сообщили, что число погибших от коронавируса в июле стало самым большим с начала пандемии в России, это следует из анализа статистических данных Росстата с апреля 2020 г. по июль 2021 г. В июле коронавирус стал основной причиной смерти для 38 922 россиян, что почти вдвое (1,9 раза) больше июньского показателя и в 7,7 раза больше показателя за июнь 2020 г.
Кроме того, число умерших с диагностированным коронавирусом (который не обязательно был основной причиной смерти) в июле выросло в 2,1 раза по сравнению с июнем 2021 г. и достигло 50 421 случая. Показатель вырос более чем в восемь раз по сравнению с июлем 2020 г.
По данным оперштаба на 27 августа, за последние сутки коронавирус в России выявили у 19 509 человек. Умерли за сутки 798 пациентов. Общее число случаев заражения в стране достигло 6 844 049. Умерли за все время пандемии 180 041 человек. Накануне был установлен антирекорд смертности с начала пандемии — от коронавируса погибли 820 пациентов.