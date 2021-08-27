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Голикова назвала COVID-19 причиной высокой смертности в России в июле

Ведомости

Смертность в России в июле 2021 г., согласно данным Росстата, выросла на 18,6% по отношению к аналогичному периоду 2020 г. Это связано с ростом заболеваемости коронавирусом этим летом, заявила вице-премьер Татьяна Голикова, передает ТАСС.

«По официальным данным Росстата, смертность в июле 2021 года, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, возросла на 18,6%. Это связано с существенным, по сравнению с прошлым годом, подъемом заболеваемости новой коронавирусной инфекцией в России, начавшимся в июне текущего года», — сказала Голикова. По ее словам, «весь прирост смертности приходится на смертность от COVID-19».

Голикова добавила, что рост заболеваемости коронавирусом сейчас продолжается в десяти регионах России. Рекорд смертности от коронавируса в июле она не подтвердила.

Ранее сегодня «Ведомости» сообщили, что число погибших от коронавируса в июле стало самым большим с начала пандемии в России, это следует из анализа статистических данных Росстата с апреля 2020 г. по июль 2021 г. В июле коронавирус стал основной причиной смерти для 38 922 россиян, что почти вдвое (1,9 раза) больше июньского показателя и в 7,7 раза больше показателя за июнь 2020 г.

Кроме того, число умерших с диагностированным коронавирусом (который не обязательно был основной причиной смерти) в июле выросло в 2,1 раза по сравнению с июнем 2021 г. и достигло 50 421 случая. Показатель вырос более чем в восемь раз по сравнению с июлем 2020 г.

По данным оперштаба на 27 августа, за последние сутки коронавирус в России выявили у 19 509 человек. Умерли за сутки 798 пациентов. Общее число случаев заражения в стране достигло 6 844 049. Умерли за все время пандемии 180 041 человек. Накануне был установлен антирекорд смертности с начала пандемии — от коронавируса погибли 820 пациентов.

Ранее по теме: Данные Росстата: число умерших от ковида в июле стало рекордным с начала пандемии

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных