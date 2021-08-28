Неизвестные сообщили о «минировании» самолета Москва – Геленджик в «Домодедово»
Неизвестные сообщили об угрозе взрыва на борту самолета, который должен был вылететь из аэропорта «Домодедово» в Геленджик, сообщили ТАСС и «РИА Новости».
Airbus A320 должен был вылететь в 11:25 по московскому времени, сейчас борт проверяют, рейс задержан.
«Службы аэропорта совместно с силовыми структурами проведут необходимые мероприятия, включая дополнительную проверку багажа и бортовых запасов», – прокомментировала инцидент пресс-служба «Домодедово» в Telegram.