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На Сахалине возбудили уголовное дело из-за сноса памятника Гагарину

Ведомости

Следователи возбудили уголовное дело после сноса памятника Юрию Гагарину в Невельске на юге Сахалина, сообщается на сайте прокуратуры Сахалинской области. Дело возбуждено по ч. 1 ст. 243 УК РФ (уничтожение или повреждение объектов культурного наследия).

Ранее издание «Сах.ком» (Sakhalin.info) опубликовало фотографии снесенного памятника Юрию Гагарину, лежащего на берегу моря в Невельске. Telegram-канал Amur Mash сообщал, что памятник, который долгое время стоял на въезде в город Невельск, снесли и что на его месте появится автозаправка.

Речь идет о стеле с барельефом летчика-космонавта СССР Ю.А. Гагарина, которая была установлена в 1971 г. в Невельске по ул. Советской к 10-ой годовщине полета человека в космос. В 1978 г. ее отреставрировали жители города и установили на въезде в город Невельск.

Мэр Невельского района Алексей Шабельник сообщил в разговоре с агентством «Сахалин-Курилы», что разберется, почему демонтированный памятник лежал на берегу моря. Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко поручил властям города Невельска отреставрировать стелу с барельефом.

По данным прокуратуры, снос был произведен по устному указанию вице-мэра Невельского городского округа. В отношении него заведено административное дело по статье «Самоуправство» (ст. 19.1 КоАП РФ). Дело направили в суд для рассмотрения по существу мировому судье судебного участка №8 по Невельскому городскому округу. Сейчас стела находится на хранении на территории администрации Невельского городского округа. Ее планируют реставрировать.

Снос памятника прокомментировал и гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин на своей странице в Telegram-канале. «Насчет "Юра, мы всё уронили" оставлю на совести малограмотного блогера, но то, что сделали с памятником Гагарина, надо разобраться», — написал он, отметив, что «Роскосмос» обратится к сахалинским властям за разъяснениями и с требованием восстановить памятник.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных