На Сахалине возбудили уголовное дело из-за сноса памятника Гагарину

Снос памятника прокомментировал и гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин на своей странице в Telegram-канале. «Насчет "Юра, мы всё уронили" оставлю на совести малограмотного блогера, но то, что сделали с памятником Гагарина, надо разобраться», — написал он, отметив, что «Роскосмос» обратится к сахалинским властям за разъяснениями и с требованием восстановить памятник.