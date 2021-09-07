Ученые: для борьбы с дельта-штаммом требуется в восемь раз больше антител

Нейтрализующие антитела, которые выработались после заражения другими штаммами вируса или после вакцинации, менее эффективны для защиты от дельта-штамма. «Эти факторы, вероятно, способствовали волне эпидемии в Индии в I квартале 2021 г., где до половины случаев заражения происходило среди людей, которые ранее были инфицированы предыдущими вариантами вируса», — отметил профессор. Анализ крови более 100 инфицированных медиков из трех больниц Дели, почти все из которых сделали прививки, показал, что дельта-штамм передается между вакцинированными людьми больше, чем альфа.