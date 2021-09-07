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Ученые: для борьбы с дельта-штаммом требуется в восемь раз больше антител

Ведомости

Группа ученых из Великобритании и Индии в ходе исследования выяснила, что пациентам, которые сделали прививку от коронавируса, понадобится в восемь раз больше антител для защиты от дельта-штамма вируса, сообщил Кембриджский университет.

«Команда обнаружила, что дельта-вариант был в 5,7 раза менее чувствителен к сывороткам (крови. – Ведомости) от ранее инфицированных лиц и в восемь раз менее чувствителен к сывороткам вакцинированных по сравнению с альфа-вариантом — другими словами, для блокирования вируса вакцинированному человеку требуется в восемь раз больше антител», — говорится в сообщении.

Для проверки иммунитета к дельта-штамму коронавируса ученые собрали сыворотку крови у медработников, которые ранее переболели коронавирусом или сделали прививку вакцинами AstraZeneca или Pfizer. Профессор Рави Гупта из Кембриджского университета сообщил, что дельта-штамм коронавируса лучше размножается и распространяется между людьми, чем другие широко распространенные мутации.

Нейтрализующие антитела, которые выработались после заражения другими штаммами вируса или после вакцинации, менее эффективны для защиты от дельта-штамма. «Эти факторы, вероятно, способствовали волне эпидемии в Индии в I квартале 2021 г., где до половины случаев заражения происходило среди людей, которые ранее были инфицированы предыдущими вариантами вируса», — отметил профессор. Анализ крови более 100 инфицированных медиков из трех больниц Дели, почти все из которых сделали прививки, показал, что дельта-штамм передается между вакцинированными людьми больше, чем альфа.

Ранее по теме: Врачи выявили вдвое больше антител после прививки Moderna, чем после Pfizer

Ранее руководитель Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в России, как и в большинстве стран мира, преобладает дельта-штамм коронавируса. Новые штаммы, в том числе «лямбда», не распространяются в России.

Бельгийские врачи ранее сообщили, что после вакцинации препаратом Moderna у пациентов вырабатывается вдвое больше антител к коронавирусу, чем после использования Pfizer. Также более высокие титры вырабатывались у ранее переболевших COVID-19 и у людей младше 35 лет.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных