В Кремле раскрыли подробности беседы Путина и главы Евросовета

«Владимир Путин указал на то, что киевские власти упорно уклоняются от выполнения взятых на себя обязательств, прежде всего – по налаживанию прямого диалога с Донецком и Луганском и правовому оформлению особого статуса Донбасса. Также отмечен провокационный характер затеи украинского руководства с проведением так называемого «саммита» «Крымской платформы» при том, что вопрос возвращения Крыма в состав Российской Федерации окончательно закрыт ещё в марте 2014 г.», — отметили в Кремле.