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В Кремле раскрыли подробности беседы Путина и главы Евросовета

Ведомости

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с председателем Европейского совета Шарлем Мишелем, сообщает пресс-служба Кремля. В ходе беседы стороны обсудили ситуацию в Афганистане, на Украине и в Нагорном Карабахе.

«Проведён обстоятельный обмен мнениями по событиям в Афганистане. С обеих сторон подчёркнута важность поддержания в стране гражданского мира и недопущения насилия, а также налаживания реального межафганского диалога ради обеспечения целостности афганского государства при учёте интересов всех групп населения. Выражена готовность к взаимодействию в целях стабилизации обстановки и предотвращения рисков распространения терроризма, экстремизма и наркопреступности», — говорится в сообщении Кремля.

В контексте обсуждения ситуации на Украине стороны обсудили реализацию минских соглашений и проведенный ранее в Киеве саммит «Крымской платформы». Президент Украины Владимир Зеленский ранее называл целью мероприятия поиск и реализацию мер по «деоккупации» полуострова, в саммите принимал участие Шарль Мишель.

«Владимир Путин указал на то, что киевские власти упорно уклоняются от выполнения взятых на себя обязательств, прежде всего – по налаживанию прямого диалога с Донецком и Луганском и правовому оформлению особого статуса Донбасса. Также отмечен провокационный характер затеи украинского руководства с проведением так называемого «саммита» «Крымской платформы» при том, что вопрос возвращения Крыма в состав Российской Федерации окончательно закрыт ещё в марте 2014 г.», — отметили в Кремле.

Путин также обратил внимание на то, что «Евросоюз продолжает проводить дискриминационную политику в отношении жителей полуострова». Помимо этого, президент проинформировал главу Евросовета о шагах по реализации положений трёхсторонних договорённостей по Нагорному Карабаху между Россией, Азербайджаном и Арменией.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных