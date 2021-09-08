В Кремле раскрыли подробности беседы Путина и главы Евросовета
Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с председателем Европейского совета Шарлем Мишелем, сообщает пресс-служба Кремля. В ходе беседы стороны обсудили ситуацию в Афганистане, на Украине и в Нагорном Карабахе.
«Проведён обстоятельный обмен мнениями по событиям в Афганистане. С обеих сторон подчёркнута важность поддержания в стране гражданского мира и недопущения насилия, а также налаживания реального межафганского диалога ради обеспечения целостности афганского государства при учёте интересов всех групп населения. Выражена готовность к взаимодействию в целях стабилизации обстановки и предотвращения рисков распространения терроризма, экстремизма и наркопреступности», — говорится в сообщении Кремля.
В контексте обсуждения ситуации на Украине стороны обсудили реализацию минских соглашений и проведенный ранее в Киеве саммит «Крымской платформы». Президент Украины Владимир Зеленский ранее называл целью мероприятия поиск и реализацию мер по «деоккупации» полуострова, в саммите принимал участие Шарль Мишель.
«Владимир Путин указал на то, что киевские власти упорно уклоняются от выполнения взятых на себя обязательств, прежде всего – по налаживанию прямого диалога с Донецком и Луганском и правовому оформлению особого статуса Донбасса. Также отмечен провокационный характер затеи украинского руководства с проведением так называемого «саммита» «Крымской платформы» при том, что вопрос возвращения Крыма в состав Российской Федерации окончательно закрыт ещё в марте 2014 г.», — отметили в Кремле.
Путин также обратил внимание на то, что «Евросоюз продолжает проводить дискриминационную политику в отношении жителей полуострова». Помимо этого, президент проинформировал главу Евросовета о шагах по реализации положений трёхсторонних договорённостей по Нагорному Карабаху между Россией, Азербайджаном и Арменией.