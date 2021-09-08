Глава Бурятии Цыденов заразился коронавирусом после ревакцинации

Массовая вакцинация началась в России в январе текущего года. Позже ряд регионов объявили об обязательной вакцинации для работников нескольких отраслей на фоне роста заболеваемости COVID-19. На сегодняшний день в стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса – «Спутник V», «ЭпиВакКорона», «КовиВак», «Спутник лайт» и «ЭпиВакКорона-Н».