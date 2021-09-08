Глава Бурятии Цыденов заразился коронавирусом после ревакцинации
Глава республики Бурятия Алексей Цыденов сообщил, что заразился коронавирусом после ревакцинации.
«Ковид подхватил, хотя и дважды вакцинирован», – сказал Цыденов в видеообращении, опубликованном на его странице в Instagram. Он рассказал, что чувствует себя нормально, и призвал граждан соблюдать меры профилактики и вакцинироваться.
16 июня глава Коми Владимир Уйба сообщил, что госпитализирован с COVID-19 после вакцинации. Позже губернатор Калужской области Владислав Шапша также заразился коронавирусом после прививки, его госпитализировали.
Массовая вакцинация началась в России в январе текущего года. Позже ряд регионов объявили об обязательной вакцинации для работников нескольких отраслей на фоне роста заболеваемости COVID-19. На сегодняшний день в стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса – «Спутник V», «ЭпиВакКорона», «КовиВак», «Спутник лайт» и «ЭпиВакКорона-Н».