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Глава Бурятии Цыденов заразился коронавирусом после ревакцинации

Ведомости

Глава республики Бурятия Алексей Цыденов сообщил, что заразился коронавирусом после ревакцинации.

«Ковид подхватил, хотя и дважды вакцинирован», – сказал Цыденов в видеообращении, опубликованном на его странице в Instagram. Он рассказал, что чувствует себя нормально, и призвал граждан соблюдать меры профилактики и вакцинироваться.

16 июня глава Коми Владимир Уйба сообщил, что госпитализирован с COVID-19 после вакцинации. Позже губернатор Калужской области Владислав Шапша также заразился коронавирусом после прививки, его госпитализировали. 

Массовая вакцинация началась в России в январе текущего года. Позже ряд регионов объявили об обязательной вакцинации для работников нескольких отраслей на фоне роста заболеваемости COVID-19. На сегодняшний день в стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса – «Спутник V», «ЭпиВакКорона», «КовиВак», «Спутник лайт» и «ЭпиВакКорона-Н».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных