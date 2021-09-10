Захарова призвала доложить в Вашингтон о причинах вызова посла США в МИД РФ
Москва надеется, что американские дипломаты доложат своим руководителям в Вашингтоне о причине вызова посла США в Москве Джона Салливана в МИД России, заявила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.
«Прочитала три версии вызова посла США в МИД России. Все-таки МИД вызывал, МИД и знает истинную причину вызова. Причина одна — вмешательство в российские выборы. Надеемся, именно так и будет доложено американскими дипломатами в Вашингтон. А не так, как написано в оторванном от реальности пресс-релизе американского посольства», — написала Захарова в своем Telegram-канале.
Ранее Салливан прибыл в МИД РФ и провел там около 20 минут. Он был вызван в российское министерство для встречи с замминистра Сергеем Рябковым, в ходе которой дипломату заявили о недопустимости вмешательства во внутренние дела России.
19 сентября в России пройдут выборы в Госдуму восьмого созыва. Одновременно с ними состоятся также региональные и муниципальные выборы, в частности — глав восьми субъектов и 39 региональных парламентов.