Захарова призвала доложить в Вашингтон о причинах вызова посла США в МИД РФ

«Прочитала три версии вызова посла США в МИД России. Все-таки МИД вызывал, МИД и знает истинную причину вызова. Причина одна — вмешательство в российские выборы. Надеемся, именно так и будет доложено американскими дипломатами в Вашингтон. А не так, как написано в оторванном от реальности пресс-релизе американского посольства», — написала Захарова в своем Telegram-канале.