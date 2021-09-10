Спорт
Ведомости.СПб
Город
Экология
Ведомости&
Бизнес-регата
Как потратить
Справочник компаний
Конференции
Недвижимость
Форум
Газета
Общество

Захарова призвала доложить в Вашингтон о причинах вызова посла США в МИД РФ

Ведомости

Москва надеется, что американские дипломаты доложат своим руководителям в Вашингтоне о причине вызова посла США в Москве Джона Салливана в МИД России, заявила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

«Прочитала три версии вызова посла США в МИД России. Все-таки МИД вызывал, МИД и знает истинную причину вызова. Причина одна — вмешательство в российские выборы. Надеемся, именно так и будет доложено американскими дипломатами в Вашингтон. А не так, как написано в оторванном от реальности пресс-релизе американского посольства», — написала Захарова в своем Telegram-канале.

Посла США вызвали в МИД России

Ранее Салливан прибыл в МИД РФ и провел там около 20 минут. Он был вызван в российское министерство для встречи с замминистра Сергеем Рябковым, в ходе которой дипломату заявили о недопустимости вмешательства во внутренние дела России. 

19 сентября в России пройдут выборы в Госдуму восьмого созыва. Одновременно с ними состоятся также региональные и муниципальные выборы, в частности — глав восьми субъектов и 39 региональных парламентов.

Ранее по теме: МИД назвал причину вызова посла США

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных