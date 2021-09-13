Навальный подал в суд на Генпрокуратуру и Роскомнадзор
Основатель ФБК (признан в России НКО-иноагентом и запрещенной экстремистской организацией, ликвидирован решением суда) Алексей Навальный подал в суд на Генеральную прокуратуру и Федеральное агентство в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), следует из картотеки Тверского районного суда.
Иск зарегистрирован 13 сентября. Подробности дела в карточке не указаны, оно относится к категории «прочие дела об оспаривании решений, действий (бездействия) органов государственной власти, органов военного управления».
Экс-директор ФБК Иван Жданов на своей странице в Twitter назвал иск техническим. «Технический иск, чтобы по блокировкам сайта дойти до ЕСПЧ», — написал он.
6 сентября экс-глава организации «Штабы Навального» (признана экстремистской организацией и запрещена) Леонид Волков сообщил в своем Telegram-канале, что Роскомнадзор начал блокировать доступ к сайту «Умное голосование». Он уточнил, что этот ресурс «оставался последним из незаблокированных в России сайтов команды Навального». Роскомнадзор пояснил «Ведомостям», что блокировка обусловлена связью этого сайта с ФБК.
В ведомстве уточнили, что основанием для блокировки «Умного голосования» стало требование Генпрокуратуры о необходимости ограничения доступа к информационным ресурсам, связанным с организацией работы ФБК. 9 июня Мосгорсуд принял решение о ликвидации фонда и запрете его деятельности на основании признания осуществления им экстремистской деятельности. 10 августа ФБК был внесен в перечень лиц и организацией, причастных к экстремистской деятельности или терроризму. 31 августа фонд официально прекратил свою деятельность как юрлицо в России.