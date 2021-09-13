Навальный подал в суд на Генпрокуратуру и Роскомнадзор

В ведомстве уточнили, что основанием для блокировки «Умного голосования» стало требование Генпрокуратуры о необходимости ограничения доступа к информационным ресурсам, связанным с организацией работы ФБК. 9 июня Мосгорсуд принял решение о ликвидации фонда и запрете его деятельности на основании признания осуществления им экстремистской деятельности. 10 августа ФБК был внесен в перечень лиц и организацией, причастных к экстремистской деятельности или терроризму. 31 августа фонд официально прекратил свою деятельность как юрлицо в России.