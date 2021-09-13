Спорт
Ведомости.СПб
Город
Экология
Ведомости&
Бизнес-регата
Как потратить
Справочник компаний
Конференции
Недвижимость
Форум
Газета
Общество

Навальный подал в суд на Генпрокуратуру и Роскомнадзор

Ведомости

Основатель ФБК (признан в России НКО-иноагентом и запрещенной экстремистской организацией, ликвидирован решением суда) Алексей Навальный подал в суд на Генеральную прокуратуру и Федеральное агентство в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), следует из картотеки Тверского районного суда.

Иск зарегистрирован 13 сентября. Подробности дела в карточке не указаны, оно относится к категории «прочие дела об оспаривании решений, действий (бездействия) органов государственной власти, органов военного управления».

Экс-директор ФБК Иван Жданов на своей странице в Twitter назвал иск техническим. «Технический иск, чтобы по блокировкам сайта дойти до ЕСПЧ», — написал он.

6 сентября экс-глава организации «Штабы Навального» (признана экстремистской организацией и запрещена) Леонид Волков сообщил в своем Telegram-канале, что Роскомнадзор начал блокировать доступ к сайту «Умное голосование». Он уточнил, что этот ресурс «оставался последним из незаблокированных в России сайтов команды Навального». Роскомнадзор пояснил «Ведомостям», что блокировка обусловлена связью этого сайта с ФБК.

В ведомстве уточнили, что основанием для блокировки «Умного голосования» стало требование Генпрокуратуры о необходимости ограничения доступа к информационным ресурсам, связанным с организацией работы ФБК. 9 июня Мосгорсуд принял решение о ликвидации фонда и запрете его деятельности на основании признания осуществления им экстремистской деятельности. 10 августа ФБК был внесен в перечень лиц и организацией, причастных к экстремистской деятельности или терроризму. 31 августа фонд официально прекратил свою деятельность как юрлицо в России.

Ранее по теме: Захарова рассказала о связи «Умного голосования» с США

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных