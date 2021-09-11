Захарова рассказала о связи «Умного голосования» с США

Ранее Роскомнадзор заблокировал сайт «Умного голосования» из-за его связи с ФБК (признан в России НКО-иноагентом и запрещенной экстремистской организацией). Регулятор уточнил, что основанием для блокировки «Умного голосования» стало требование Генпрокуратуры о необходимости ограничения доступа к информационным ресурсам, связанным с организацией работы ФБК. 9 июня Мосгорсуд принял решение о ликвидации фонда и запрете его деятельности на основании признания осуществления им экстремистской деятельности, напомнили в Роскомнадзоре.