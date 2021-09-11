Захарова рассказала о связи «Умного голосования» с США
Проект «Умное голосование» Алексея Навального пользуется серверами и технической поддержкой из США, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире «Радио России».
«Очень много материалов уже было опубликовано по линии Роскомнадзора и наших правоохранительных органов... Роскомнадзор установил IP-адреса. Было установлено, что сервера и техническая поддержка у того самого приложения "Умное голосование"... в основном идут из США», – приводят ее слова «РИА Новости».
Захарова добавила, что разработчики «Умного голосования» «так или иначе связаны с Пентагоном», а США – «самая крупная территориальная группа, откуда идут попытки обхода блокировок» приложения.
Ранее Роскомнадзор заблокировал сайт «Умного голосования» из-за его связи с ФБК (признан в России НКО-иноагентом и запрещенной экстремистской организацией). Регулятор уточнил, что основанием для блокировки «Умного голосования» стало требование Генпрокуратуры о необходимости ограничения доступа к информационным ресурсам, связанным с организацией работы ФБК. 9 июня Мосгорсуд принял решение о ликвидации фонда и запрете его деятельности на основании признания осуществления им экстремистской деятельности, напомнили в Роскомнадзоре.
До этого, 3 сентября, Арбитражный суд Москвы запретил компаниям Google и «Яндекс» отображать обозначение «умное голосование» в поисковой выдаче в качестве одного из ключевых слов поиска. В «Яндексе» позднее рассказали «Ведомостям» о намерении обжаловать данное решение.
9 сентября Роскомнадзор и Центр мониторинга управления сетями связи общего пользования направили иностранным IT-компаниям, включая провайдеров DNS- и CDN-сервисов, письма с требованием прекратить вмешательство в российские выборы путем предоставления пользователям из России возможности обойти блокировку сайта «Умное голосование».
Установлено, что средства для обхода блокировки предоставляют более 10 зарубежных провайдеров из США, Украины, Германии, Франции, Японии, Великобритании и других стан. Регулятор подчеркнул, что отказ от выполнения его требований будет рассматриваться как вмешательство в российские выборы.