«Просвещение» бесплатно заменит учебники английского со ссылкой на порносайт

Ранее сегодня родители детей из Санкт-Петербурга и Краснодарского края обнаружили в учебнике Spotlight ссылку на порносайт. В Минпросвещения сообщили ТАСС, что начали проверку по этому поводу, а также что могут отозвать экспертные заключения по учебнику. В ведомстве допустили возможность отзыва учебника.