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«Просвещение» бесплатно заменит учебники английского со ссылкой на порносайт

Ведомости

Издательство «Просвещение» бесплатно заменит все учебники английского Spotlight для 6 класса, где была обнаружена ссылка на порносайт. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на пресс-службу издательства.

«Принято решение о приостановке издания и распространения текущей печатной версии учебника. Издательство "Просвещение" принимает все необходимые меры, а также приняло решение о замене данной версии учебника»,— сообщили в издательстве.

Ранее сегодня родители детей из Санкт-Петербурга и Краснодарского края обнаружили в учебнике Spotlight ссылку на порносайт. В Минпросвещения сообщили ТАСС, что начали проверку по этому поводу, а также что могут отозвать экспертные заключения по учебнику. В ведомстве допустили возможность отзыва учебника.

Как пояснили в Минпросвещения, по предварительным результатам картинка со ссылкой печаталась и в предыдущих версиях учебника, однако с 2021 г. «отображенный сайт стал вести на запрещенный недопустимый контент». В ведомстве сообщили, что издательство уже исправило вэб-версию учебника.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных