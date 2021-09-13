«Просвещение» бесплатно заменит учебники английского со ссылкой на порносайт
Издательство «Просвещение» бесплатно заменит все учебники английского Spotlight для 6 класса, где была обнаружена ссылка на порносайт. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на пресс-службу издательства.
«Принято решение о приостановке издания и распространения текущей печатной версии учебника. Издательство "Просвещение" принимает все необходимые меры, а также приняло решение о замене данной версии учебника»,— сообщили в издательстве.
Ранее сегодня родители детей из Санкт-Петербурга и Краснодарского края обнаружили в учебнике Spotlight ссылку на порносайт. В Минпросвещения сообщили ТАСС, что начали проверку по этому поводу, а также что могут отозвать экспертные заключения по учебнику. В ведомстве допустили возможность отзыва учебника.
Как пояснили в Минпросвещения, по предварительным результатам картинка со ссылкой печаталась и в предыдущих версиях учебника, однако с 2021 г. «отображенный сайт стал вести на запрещенный недопустимый контент». В ведомстве сообщили, что издательство уже исправило вэб-версию учебника.