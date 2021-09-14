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В Великобритании назвали число случаев смерти полностью привитых от COVID-19

Ведомости

640 полностью вакцинированных человек умерли в Великобритании со 2 января по 2 июля этого года, всего в стране было зарегистрировано около 51 300 случаев смерти, связанных с коронавирусом, сообщила Национальная статистическая служба Великобритании. В службе отметили, что в отчете не говорится о смертях в результате вакцинации, отмечается только вакцинный статус умерших.

«Риск смерти, связанной с COVID-19, был неизменно ниже для людей, которые получили две вакцинации по сравнению с одной или без вакцинации, как показывают еженедельные стандартизированные по возрасту показатели смертности (ASMR) для смертей, связанных с COVID-19», — говорится в сообщении службы.

Согласно данным, со 2 января по 2 июля этого года в Великобритании зарегистрировано около 51 300 смертей, связанных с коронавирусом, – 19,3% от общего числа смертей. Из них почти 39 000 умерших не делали прививку от коронавируса, 4400 человек умерли в течение 21 дня после первой дозы вакцины, 7300 – через 21 день или более после первой дозы, 182 человека – в течение 21 дня после второй дозы, 458 человек – через 21 день или более после второй дозы вакцины.

По данным Университета Джонса Хопкинса, в Великобритании за 28 дней было выявлено около 965 000 случаев заражения коронавирусом и 3291 смерть от него. За весь период пандемии в стране зарегистрировали 7,3 млн случаев заражения и 135 000 смертей.  

14 сентября британские власти одобрили вакцинацию от коронавируса детей возрастом от 12 до 15 лет. Их будут прививать одной дозой препарата Pfizer/BioNTech. Первую дозу вакцины в Великобритании получили более 48,4 млн человек, полностью привились свыше 44 млн. В Англии эти показатели составили 40,6 млн и 36,8 млн соответственно.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных