В Великобритании назвали число случаев смерти полностью привитых от COVID-19

Согласно данным, со 2 января по 2 июля этого года в Великобритании зарегистрировано около 51 300 смертей, связанных с коронавирусом, – 19,3% от общего числа смертей. Из них почти 39 000 умерших не делали прививку от коронавируса, 4400 человек умерли в течение 21 дня после первой дозы вакцины, 7300 – через 21 день или более после первой дозы, 182 человека – в течение 21 дня после второй дозы, 458 человек – через 21 день или более после второй дозы вакцины.