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The Bell: режиссера Звягинцева ввели в кому после поражения 92% легких

Ведомости

Заразившегося коронавирусом режиссера Андрея Звягинцева ввели в кому в клинике в Германии после поражения 92% легких, сообщает The Bell со ссылкой на источники.

По информации издания, недавно режиссера отключили от систем жизнеобеспечения, в частности, аппарата ЭКМО. Врачи на данный момент готовятся выводить его из комы. Планируется, что реабилитацию, как и лечение , Звягинцев будет проходить в Германии.

Собеседники издания также сообщили, что лечение режиссера финансирует АФК «Система». В компании не стали комментировать эту информацию.

До этого Ura.ru и Telegram-канал Baza сообщили, что Звягинцева перевезли в Германию на лечение от последствий коронавируса. Как уточняла Baza, Звягинцев заразился коронавирусом в июле, был госпитализирован в Федеральный научно клинический центр ФМБА, затем — в городскую больницу имени Давыдовского.

Звягинцев — российский режиссер, обладатель главного приза Венецианского и лауреат Каннского кинофестивалей, двукратный номинант на премию «Оскар» в категории «Лучший фильм на иностранном языке» (2015, 2018) за фильмы «Левиафан» (2014) и «Нелюбовь» (2017).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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