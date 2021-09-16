The Bell: режиссера Звягинцева ввели в кому после поражения 92% легких

До этого Ura.ru и Telegram-канал Baza сообщили, что Звягинцева перевезли в Германию на лечение от последствий коронавируса. Как уточняла Baza, Звягинцев заразился коронавирусом в июле, был госпитализирован в Федеральный научно клинический центр ФМБА, затем — в городскую больницу имени Давыдовского.