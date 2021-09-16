The Bell: режиссера Звягинцева ввели в кому после поражения 92% легких
Заразившегося коронавирусом режиссера Андрея Звягинцева ввели в кому в клинике в Германии после поражения 92% легких, сообщает The Bell со ссылкой на источники.
По информации издания, недавно режиссера отключили от систем жизнеобеспечения, в частности, аппарата ЭКМО. Врачи на данный момент готовятся выводить его из комы. Планируется, что реабилитацию, как и лечение , Звягинцев будет проходить в Германии.
Собеседники издания также сообщили, что лечение режиссера финансирует АФК «Система». В компании не стали комментировать эту информацию.
До этого Ura.ru и Telegram-канал Baza сообщили, что Звягинцева перевезли в Германию на лечение от последствий коронавируса. Как уточняла Baza, Звягинцев заразился коронавирусом в июле, был госпитализирован в Федеральный научно клинический центр ФМБА, затем — в городскую больницу имени Давыдовского.
Звягинцев — российский режиссер, обладатель главного приза Венецианского и лауреат Каннского кинофестивалей, двукратный номинант на премию «Оскар» в категории «Лучший фильм на иностранном языке» (2015, 2018) за фильмы «Левиафан» (2014) и «Нелюбовь» (2017).