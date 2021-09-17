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Путин назвал доходы Петербурга после переноса штаб-квартиры «Газпрома»

Ведомости

Доход Санкт-Петербурга от переноса штаб-квартиры «Газпрома» в Северную столицу даст дополнительно 17 млрд руб. дохода городу уже в этом году и 40 млрд руб. в 2022 г. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе разговора по видеосвязи с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым. 

«Вы знаете, что давно уже идёт работа «Газпрома» по переносу своей штаб-квартиры в Петербург, и соответствующие здания там уже возвели, которыми теперь Питер может по праву гордиться. Так вот: «Газпром» в Санкт-Петербурге перерегистрируется как налогоплательщик и это даст городскому бюджету уже в текущем году дополнительно 17 млрд руб., а в следующем году – порядка 40 млрд руб.», — сказал президент (стенограмма встречи опубликована на сайте Кремля). 

Путин отметил, что эти средства необходимо использовать «на приоритетных направлениях развития города в целом». «Мы с вами говорили на этот счёт уже. Мне бы очень хотелось, чтобы эти средства были «зримыми», чтобы люди, петербуржцы увидели, что дополнительные, такие серьёзные деньги в городском бюджете появились, и чтобы был зримый результат, понятный для горожан результат от их использования», — подчеркнул глава государства. 

Беглов, в свою очередь, ответил, что дополнительные средства, полученные от «Газпрома», город направит в том числе на строительство метро. «Одно из направлений – это строительство метро. На совещании по развитию транспортного узла Петербурга вы поставили задачу по ускорению строительства метро. Перерегистрация «Газпрома» даст нам для этого необходимые ресурсы», — отметил Беглов. 

Изначально на строительство метро планировалось направлять с 2022 г. по 20 млрд руб., но с учетом новых средств ежегодное финансирование метро увеличится до 50 млрд руб., подчеркнул губернатор. «Это позволит в 2024 г. открыть три станции – это Казаковская (Красносельский район очень нуждается), Путиловская (это Кировский район) и Горный институт (Василеостровский район)», — отметил он. Также на дополнительные средства планируется построить новый разводной мост через Неву. 

«Вы хорошо это место знаете: в створе Большого Смоленского проспекта и улицы Коллонтай – переправа длиной 1570 метров, конечно, с транспортными развязками на Проспект Обуховской Обороны, Октябрьскую набережную, а также пересечение Дальневосточного проспекта с улицей Коллонтай», — сказал Беглов. 

4 августа «Газпром» завершил процедуру регистрации изменений в свой устав, которые подразумевают в том числе смену местонахождения головного офиса с Москвы на Санкт-Петербург. Новая штаб-квартира головной компании теперь находится по адресу Лахтинский проспект, дом 2, корпус 3, строение 1. Там расположен многофункциональный комплекс «Лахта центр». Ранее головной офис был на улице Наметкина, дом 16, в Москве.

О намерении перерегистрироваться в северной столице «Газпром» заявил еще в 2017 г. «Лахта центр», где теперь расположен «Газпром», начал строиться в 2012 г. 87-этажный комплекс имеет высоту 462 метра, что делает его самым высоким зданием в Европе. Осенью 2018 г. «Лахта центр» получил разрешение на ввод в эксплуатацию.

Ранее по теме: «Газпром» планирует построить в Петербурге второй по высоте небоскреб в мире

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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