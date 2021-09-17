Путин назвал доходы Петербурга после переноса штаб-квартиры «Газпрома»

«Вы знаете, что давно уже идёт работа «Газпрома» по переносу своей штаб-квартиры в Петербург, и соответствующие здания там уже возвели, которыми теперь Питер может по праву гордиться. Так вот: «Газпром» в Санкт-Петербурге перерегистрируется как налогоплательщик и это даст городскому бюджету уже в текущем году дополнительно 17 млрд руб., а в следующем году – порядка 40 млрд руб.», — сказал президент (стенограмма встречи опубликована на сайте Кремля).