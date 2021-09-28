Спорт
Ведомости.СПб
Город
Экология
Ведомости&
Бизнес-регата
Как потратить
Справочник компаний
Конференции
Недвижимость
Форум
Газета
Общество

«Коммерсантъ» узнал о тестировании в Москве дорожных камер с замером шума

Ведомости

Центр организации дорожного движения (ЦОДД) Москвы начал тестировать новые дорожные комплексы с микрофонами, которые измеряют шум проезжающих автомобилей, сообщил «Коммерсантъ». Один из приборов установлен в центре города в районе Чистых прудов, чтобы бороться с шумными автомобилями, которые мешают жителям ночью спать.

Комиссия Мосгордумы по законодательству 27 сентября поддержала проект постановления о внесении поправок в КоАП и столичный закон «О соблюдении покоя граждан и тишины», который предложил мэр Москвы Сергей Собянин. Базовый штраф за нарушение тишины составит 5000 руб. и будет прогрессивно расти в зависимости от мощности автомобиля.

Согласно презентации замглавы дептранса Москвы Андрея Корнеева, камера нового типа оборудована четырьмя микрофонами, направленными в сторону проезжей части. Прибор будет записывать звук, делать фото и видео. В постановлении о штрафе будет панорамная фотография с траекторией проезда машины и информация об уровне произведенного шума в пяти-семи точках по ходу движения, рассказал начальник управления дирекции фотовидеофиксации ЦОДД Владимир Карпов. К материалу приложат видеоролик.

Корнеев отметил, что камеры должны пройти сертификацию в Росстандарте, а для этого нужно принять документ с указанием пороговых значений шума в децибелах. Такой документ можно будет принять после изменения действующего законодательства. Также будет отработана методология замера шума. Камеры будут установлены в местах, где жители больше всего жалуются на шум от транспорта.

Поправки к законодательству, необходимые для включения новых камер, Мосгордума рассмотрит 29 сентября. Если московские депутаты поддержат инициативу Собянина, поправки поступят в Госдуму. Окончательные изменения в московский КоАП будут внесены только после принятия поправок к федеральному кодексу.

О решении внести в Мосгордуму законопроект о повышении штрафа за преднамеренное нарушение тишины водителями в ночное время Собянин объявил 26 августа. Действующие административные наказания за подобные действия он охарактеризовал как «совсем никакие» и заявил, что «отдельные отмороженные автомобилисты достали москвичей».

Ранее по теме: Собянин предложил повысить штраф для нарушающих тишину водителей в 10 раз

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных