«Коммерсантъ» узнал о тестировании в Москве дорожных камер с замером шума

Корнеев отметил, что камеры должны пройти сертификацию в Росстандарте, а для этого нужно принять документ с указанием пороговых значений шума в децибелах. Такой документ можно будет принять после изменения действующего законодательства. Также будет отработана методология замера шума. Камеры будут установлены в местах, где жители больше всего жалуются на шум от транспорта.