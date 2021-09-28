«Коммерсантъ» узнал о тестировании в Москве дорожных камер с замером шума
Центр организации дорожного движения (ЦОДД) Москвы начал тестировать новые дорожные комплексы с микрофонами, которые измеряют шум проезжающих автомобилей, сообщил «Коммерсантъ». Один из приборов установлен в центре города в районе Чистых прудов, чтобы бороться с шумными автомобилями, которые мешают жителям ночью спать.
Комиссия Мосгордумы по законодательству 27 сентября поддержала проект постановления о внесении поправок в КоАП и столичный закон «О соблюдении покоя граждан и тишины», который предложил мэр Москвы Сергей Собянин. Базовый штраф за нарушение тишины составит 5000 руб. и будет прогрессивно расти в зависимости от мощности автомобиля.
Согласно презентации замглавы дептранса Москвы Андрея Корнеева, камера нового типа оборудована четырьмя микрофонами, направленными в сторону проезжей части. Прибор будет записывать звук, делать фото и видео. В постановлении о штрафе будет панорамная фотография с траекторией проезда машины и информация об уровне произведенного шума в пяти-семи точках по ходу движения, рассказал начальник управления дирекции фотовидеофиксации ЦОДД Владимир Карпов. К материалу приложат видеоролик.
Корнеев отметил, что камеры должны пройти сертификацию в Росстандарте, а для этого нужно принять документ с указанием пороговых значений шума в децибелах. Такой документ можно будет принять после изменения действующего законодательства. Также будет отработана методология замера шума. Камеры будут установлены в местах, где жители больше всего жалуются на шум от транспорта.
Поправки к законодательству, необходимые для включения новых камер, Мосгордума рассмотрит 29 сентября. Если московские депутаты поддержат инициативу Собянина, поправки поступят в Госдуму. Окончательные изменения в московский КоАП будут внесены только после принятия поправок к федеральному кодексу.
О решении внести в Мосгордуму законопроект о повышении штрафа за преднамеренное нарушение тишины водителями в ночное время Собянин объявил 26 августа. Действующие административные наказания за подобные действия он охарактеризовал как «совсем никакие» и заявил, что «отдельные отмороженные автомобилисты достали москвичей».