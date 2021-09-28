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Москва заняла четвертое место в рейтинге лучших городов мира

Ведомости

Москва второй год подряд занимает четвертое место в рейтинге лучших городов мира The World‘s 100 Best Cities, который составляется на основе туристической привлекательности, удобства для жизни, работы и ведения бизнеса, говорится на сайте мэра Москвы. Первое место в рейтинге занял Лондон, второе – Париж, третье – Нью-Йорк, пятое – Дубай.

«Мы вновь подтвердили свои лидерские позиции, опередив сильнейших соперников, в частности Токио, Дубай, Сингапур, Барселону и Лос-Анджелес», — заявила заммэра Москвы Наталья Сергунина.

Москву признали лидером в категории «Продукт» благодаря развитой инфраструктуре, авиасообщению и количеству достопримечательностей. В категории «Место» Москва заняла вторую строчку за высокий уровень безопасности и доступность качественных парков. В категории «Досуг» Москва оказалась на пятом месте, по уровню образования населения – на третьем, после Лондона и Санкт-Петербурга. По количеству хештегов в Instagram Москва вошла в десятку.

Рейтинг городов The World‘s 100 Best Cities составляется международной консалтинговой компанией Resonance с 2016 г. В рейтинге учитываются статистические данные, отзывы бизнес-сообщества, отраслевых специалистов и туристов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных