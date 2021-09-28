Москва заняла четвертое место в рейтинге лучших городов мира
Москва второй год подряд занимает четвертое место в рейтинге лучших городов мира The World‘s 100 Best Cities, который составляется на основе туристической привлекательности, удобства для жизни, работы и ведения бизнеса, говорится на сайте мэра Москвы. Первое место в рейтинге занял Лондон, второе – Париж, третье – Нью-Йорк, пятое – Дубай.
«Мы вновь подтвердили свои лидерские позиции, опередив сильнейших соперников, в частности Токио, Дубай, Сингапур, Барселону и Лос-Анджелес», — заявила заммэра Москвы Наталья Сергунина.
Москву признали лидером в категории «Продукт» благодаря развитой инфраструктуре, авиасообщению и количеству достопримечательностей. В категории «Место» Москва заняла вторую строчку за высокий уровень безопасности и доступность качественных парков. В категории «Досуг» Москва оказалась на пятом месте, по уровню образования населения – на третьем, после Лондона и Санкт-Петербурга. По количеству хештегов в Instagram Москва вошла в десятку.
Рейтинг городов The World‘s 100 Best Cities составляется международной консалтинговой компанией Resonance с 2016 г. В рейтинге учитываются статистические данные, отзывы бизнес-сообщества, отраслевых специалистов и туристов.