Москва заняла четвертое место в рейтинге лучших городов мира

Москву признали лидером в категории «Продукт» благодаря развитой инфраструктуре, авиасообщению и количеству достопримечательностей. В категории «Место» Москва заняла вторую строчку за высокий уровень безопасности и доступность качественных парков. В категории «Досуг» Москва оказалась на пятом месте, по уровню образования населения – на третьем, после Лондона и Санкт-Петербурга. По количеству хештегов в Instagram Москва вошла в десятку.