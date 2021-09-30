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В Москве пациентам с симптомами ОРВИ будут делать тест на коронавирус

Ведомости

Пациентам с симптомами ОРВИ в Москве с 1 октября начнут делать обязательные экспресс-тесты на антиген к коронавирусу, сообщил оперштаб города. Положительный тест будет считаться подтверждением заболевания, поэтому пациенту будет назначено лечение и самоизоляция.

«В июле мы в тестовом режиме начали проводить экспресс-тестирование на антиген к коронавирусной инфекции пациентам с симптомами ОРВИ. У тестов высокая чувствительность – в 85% случаев их результат совпадает с ПЦР. С учетом их высокой эффективности и в условиях подъема заболеваемости мы решили утвердить новый алгоритм работы с пациентами», — пояснила заммэра города Анастасия Ракова.

Экспресс-тест на антиген делается за 10-20 минут. Если тест окажется положительным, такие же тесты сделают всем, кто живет вместе с заболевшим. На ряду с экспресс-тестом пациентам будут делать ПЦР-тест.

На прошлой неделе Ракова сообщила, что заболеваемость коронавирусом в Москве выросла на 24% по сравнению с прошлой неделей, число госпитализаций – на 15%. В городе доминирует дельта-штамм коронавируса.

Ранее по теме: В Кремле видят тенденцию к росту заболеваемости COVID-19 в России

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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