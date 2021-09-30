В Москве пациентам с симптомами ОРВИ будут делать тест на коронавирус
Пациентам с симптомами ОРВИ в Москве с 1 октября начнут делать обязательные экспресс-тесты на антиген к коронавирусу, сообщил оперштаб города. Положительный тест будет считаться подтверждением заболевания, поэтому пациенту будет назначено лечение и самоизоляция.
«В июле мы в тестовом режиме начали проводить экспресс-тестирование на антиген к коронавирусной инфекции пациентам с симптомами ОРВИ. У тестов высокая чувствительность – в 85% случаев их результат совпадает с ПЦР. С учетом их высокой эффективности и в условиях подъема заболеваемости мы решили утвердить новый алгоритм работы с пациентами», — пояснила заммэра города Анастасия Ракова.
Экспресс-тест на антиген делается за 10-20 минут. Если тест окажется положительным, такие же тесты сделают всем, кто живет вместе с заболевшим. На ряду с экспресс-тестом пациентам будут делать ПЦР-тест.
На прошлой неделе Ракова сообщила, что заболеваемость коронавирусом в Москве выросла на 24% по сравнению с прошлой неделей, число госпитализаций – на 15%. В городе доминирует дельта-штамм коронавируса.