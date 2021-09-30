В Москве пациентам с симптомами ОРВИ будут делать тест на коронавирус

«В июле мы в тестовом режиме начали проводить экспресс-тестирование на антиген к коронавирусной инфекции пациентам с симптомами ОРВИ. У тестов высокая чувствительность – в 85% случаев их результат совпадает с ПЦР. С учетом их высокой эффективности и в условиях подъема заболеваемости мы решили утвердить новый алгоритм работы с пациентами», — пояснила заммэра города Анастасия Ракова.