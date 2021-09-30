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Опрос показал, как часто россияне врут ради отгула на работе

Ведомости

Каждый четвертый (28%) россиянин хотя бы раз в жизни обманывал начальство, чтобы получить отгул, говорится в результатах опроса сервиса «Работа.ру», проведенного среди более чем 6000 человек старше 18 лет из всех регионов страны. Исследование есть в распоряжении «Ведомостей».

19% признались, что примерно 10% их причин для отгулов являются ложными. Еще 5% заявили, что обманывают работодателей ради отгула в 10-30% случаев. 2% поступают так в 30-50% ситуаций, а по 1% опрошенных выдумывают поводы не работать более чем в половине случаев или почти всегда.

Чаще всего в качестве причины отгула россияне указывают прием у врача — об этом рассказали 42%. Почти каждый четвертый опрошенный (23%) сообщил, что дополнительный выходной нужен ему из-за необходимости присматривать за детьми, а 15% граждан отметили, что могут пропустить работу, так как проспали. Еще 11% берут выходной, чтобы встретить дома мастера или срочную доставку. 4% участников исследования в качестве причины для отгула указали внезапный визит родственников, а 3% — хорошую погоду для прогулок или отдыха на даче. В остальных случаях респонденты чаще всего ссылались на различные семейные обстоятельства или отсутствие настроения для работы.

При этом каждый пятый (21%) россиянин хоть раз в жизни врал работодателю о состоянии своего здоровья, чтобы получить отгул. Еще 3% опрошенных признались, что ради выходных подделывали больничные листы.

Ранее эксперты «Работы.ру» выяснили, что работоспособность 15% россиян ухудшается с наступлением осени. Еще у 18% она, наоборот, улучшается, но у большинства — 67% — не меняется на фоне смены сезона.

Ранее по теме: Аналитики выяснили влияние осени на работоспособность россиян

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных