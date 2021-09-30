Опрос показал, как часто россияне врут ради отгула на работе

Чаще всего в качестве причины отгула россияне указывают прием у врача — об этом рассказали 42%. Почти каждый четвертый опрошенный (23%) сообщил, что дополнительный выходной нужен ему из-за необходимости присматривать за детьми, а 15% граждан отметили, что могут пропустить работу, так как проспали. Еще 11% берут выходной, чтобы встретить дома мастера или срочную доставку. 4% участников исследования в качестве причины для отгула указали внезапный визит родственников, а 3% — хорошую погоду для прогулок или отдыха на даче. В остальных случаях респонденты чаще всего ссылались на различные семейные обстоятельства или отсутствие настроения для работы.