Опрос показал, как часто россияне врут ради отгула на работе
Каждый четвертый (28%) россиянин хотя бы раз в жизни обманывал начальство, чтобы получить отгул, говорится в результатах опроса сервиса «Работа.ру», проведенного среди более чем 6000 человек старше 18 лет из всех регионов страны. Исследование есть в распоряжении «Ведомостей».
19% признались, что примерно 10% их причин для отгулов являются ложными. Еще 5% заявили, что обманывают работодателей ради отгула в 10-30% случаев. 2% поступают так в 30-50% ситуаций, а по 1% опрошенных выдумывают поводы не работать более чем в половине случаев или почти всегда.
Чаще всего в качестве причины отгула россияне указывают прием у врача — об этом рассказали 42%. Почти каждый четвертый опрошенный (23%) сообщил, что дополнительный выходной нужен ему из-за необходимости присматривать за детьми, а 15% граждан отметили, что могут пропустить работу, так как проспали. Еще 11% берут выходной, чтобы встретить дома мастера или срочную доставку. 4% участников исследования в качестве причины для отгула указали внезапный визит родственников, а 3% — хорошую погоду для прогулок или отдыха на даче. В остальных случаях респонденты чаще всего ссылались на различные семейные обстоятельства или отсутствие настроения для работы.
При этом каждый пятый (21%) россиянин хоть раз в жизни врал работодателю о состоянии своего здоровья, чтобы получить отгул. Еще 3% опрошенных признались, что ради выходных подделывали больничные листы.
Ранее эксперты «Работы.ру» выяснили, что работоспособность 15% россиян ухудшается с наступлением осени. Еще у 18% она, наоборот, улучшается, но у большинства — 67% — не меняется на фоне смены сезона.