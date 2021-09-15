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Аналитики выяснили влияние осени на работоспособность россиян

Ведомости

Почти каждый пятый россиянин отметил улучшение своей работоспособности с началом осени, тогда как еще 15% респондентов, наоборот, заявили об ухудшении состояния, говорится в результатах исследования, проведенного сервисом «Работа.ру» среди более чем 5000 пользователей старше 18 лет из всех регионов страны (есть в распоряжении «Ведомостей»).

«67% опрошенных жителей России отметили, что не замечают влияния осени на свою работоспособность. При этом 18% респондентов указали, что с началом сентября начали работать лучше, а 15% заметили ухудшение работоспособности», — рассказали эксперты.

Большинство тех, чья работоспособность с наступлением осени улучшилась, объяснили это прохладной погодой: так ответили 56% респондентов. Почти треть (32%) отметили положительное влияние летнего отдыха, 29% опрошенных пояснили, что к осени полностью восстановили рабочие процессы, а 19% указали на позитивное воздействие красивой осенней природы.

В свою очередь 43% респондентов, сообщивших о снижении работоспособности, сослались на холодную и влажную погоду, а 40% — на сокращение светового дня. Четверть респондентов (26%) из данной категории отметили увеличение объема работы с наступлением осени, а 11% опрошенных сказали, что стали хуже работать из-за окончания отпуска.

При этом симптомы осенней хандры заметили 75% респондентов. У 43% из них это выражается в ухудшении настроения, у 35% — в быстрой утомляемости, а каждый пятый сообщил о проблемах со сном. Другие участники опроса — 18 и 17% соответственно — пожаловались на частые перепады настроения и упадок сил. 15% респондентов указали на повышенную раздражительность с началом осени.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных