Аналитики выяснили влияние осени на работоспособность россиян

При этом симптомы осенней хандры заметили 75% респондентов. У 43% из них это выражается в ухудшении настроения, у 35% — в быстрой утомляемости, а каждый пятый сообщил о проблемах со сном. Другие участники опроса — 18 и 17% соответственно — пожаловались на частые перепады настроения и упадок сил. 15% респондентов указали на повышенную раздражительность с началом осени.