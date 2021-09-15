Аналитики выяснили влияние осени на работоспособность россиян
Почти каждый пятый россиянин отметил улучшение своей работоспособности с началом осени, тогда как еще 15% респондентов, наоборот, заявили об ухудшении состояния, говорится в результатах исследования, проведенного сервисом «Работа.ру» среди более чем 5000 пользователей старше 18 лет из всех регионов страны (есть в распоряжении «Ведомостей»).
«67% опрошенных жителей России отметили, что не замечают влияния осени на свою работоспособность. При этом 18% респондентов указали, что с началом сентября начали работать лучше, а 15% заметили ухудшение работоспособности», — рассказали эксперты.
Большинство тех, чья работоспособность с наступлением осени улучшилась, объяснили это прохладной погодой: так ответили 56% респондентов. Почти треть (32%) отметили положительное влияние летнего отдыха, 29% опрошенных пояснили, что к осени полностью восстановили рабочие процессы, а 19% указали на позитивное воздействие красивой осенней природы.
В свою очередь 43% респондентов, сообщивших о снижении работоспособности, сослались на холодную и влажную погоду, а 40% — на сокращение светового дня. Четверть респондентов (26%) из данной категории отметили увеличение объема работы с наступлением осени, а 11% опрошенных сказали, что стали хуже работать из-за окончания отпуска.
При этом симптомы осенней хандры заметили 75% респондентов. У 43% из них это выражается в ухудшении настроения, у 35% — в быстрой утомляемости, а каждый пятый сообщил о проблемах со сном. Другие участники опроса — 18 и 17% соответственно — пожаловались на частые перепады настроения и упадок сил. 15% респондентов указали на повышенную раздражительность с началом осени.