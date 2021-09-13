Россияне назвали лучшие страны мира для жизни
По данным аналитиков, жить в США хотели бы 7% опрошенных. По 4% выбрали бы Канаду, Италию или Швейцарию. 3% россиян хотели бы жить в Германии, по 2% — в Испании, Австралии и Швеции. По 1% предпочли бы Великобританию, Францию, Турцию, Южную Корею, Чехию, Исландию и другие страны.
41% россиян не стали бы переезжать в другую страну, если бы была такая возможность. Остаться в России чаще всего хотят женщины – 45% против 39% мужчин. Также Россию выбирают для жизни большинство представителей популярных профессий, например врачи, учителя, менеджеры по продажам и работе с клиентами, программисты и т. д.
Среди людей, которые хотели бы переехать в США, больше всего врачей (23%), экономистов (20%) и программистов (15%). Жить в Канаде хотели бы системные администраторы (19%), Германию выбрали бухгалтеры (15%), Италию – секретари (17%).
Ранее РБК сообщил со ссылкой на результаты опроса портала «Работа.ру», что чаще всего россияне хотели бы переехать в Москву, Санкт-Петербург и Сочи, однако 51% россиян сейчас не готовы к переезду. Москву выбрали 22% опрошенных, Санкт-Петербург – 14%, Сочи – 10%.