Россияне назвали лучшие страны мира для жизни

41% россиян не стали бы переезжать в другую страну, если бы была такая возможность. Остаться в России чаще всего хотят женщины – 45% против 39% мужчин. Также Россию выбирают для жизни большинство представителей популярных профессий, например врачи, учителя, менеджеры по продажам и работе с клиентами, программисты и т. д.