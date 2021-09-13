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Россияне назвали лучшие страны мира для жизни

Ведомости

США, Канада, Италия и Швейцария, по мнению россиян, являются лучшими странами для жизни, сообщил РБК со ссылкой на результаты опроса портала Superjob, в котором приняли участие 3000 человек старше 18 лет.

По данным аналитиков, жить в США хотели бы 7% опрошенных. По 4% выбрали бы Канаду, Италию или Швейцарию. 3% россиян хотели бы жить в Германии, по 2% — в Испании, Австралии и Швеции. По 1% предпочли бы Великобританию, Францию, Турцию, Южную Корею, Чехию, Исландию и другие страны.

41% россиян не стали бы переезжать в другую страну, если бы была такая возможность. Остаться в России чаще всего хотят женщины – 45% против 39% мужчин. Также Россию выбирают для жизни большинство представителей популярных профессий, например врачи, учителя, менеджеры по продажам и работе с клиентами, программисты и т. д.

Среди людей, которые хотели бы переехать в США, больше всего врачей (23%), экономистов (20%) и программистов (15%). Жить в Канаде хотели бы системные администраторы (19%), Германию выбрали бухгалтеры (15%), Италию – секретари (17%).

Ранее РБК сообщил со ссылкой на результаты опроса портала «Работа.ру», что чаще всего россияне хотели бы переехать в Москву, Санкт-Петербург и Сочи, однако 51% россиян сейчас не готовы к переезду. Москву выбрали 22% опрошенных, Санкт-Петербург – 14%, Сочи – 10%.

Ранее по теме: Россияне назвали самые популярные для переезда города
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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных