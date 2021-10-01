В Самарской области введут QR-коды из-за ситуации с коронавирусом

28 сентября в Пермском крае власти ввели обязательные QR-коды о наличии прививки от коронавируса или иммунитета при посещении спортивных соревнований, театров, концертных залов, кинотеатров, цирка и туристических мероприятий. В Удмуртии эту меру распространили также на общепит как альтернативу сокращению заполненности залов на 50%. В тот же день в Чувашии ввели временный запрет на культурно-массовые мероприятия с очным присутствием граждан, а также на оказание услуг в торговых центрах и предприятиях общепита из-за роста заболеваемости коронавирусом. Наконец, 1 октября губернатор Псковской области Михаил Ведерников заявил, что власти региона могут ввести локдаун из-за коронавируса через две-три недели из-за роста темпов распространения инфекции.