В Самарской области введут QR-коды из-за ситуации с коронавирусом
В Самарской области с 11 октября посещение культурно-досуговых учреждений и спортивных объектов, включая фитнес-клубы, будет возможно только при предъявлении сертификата о вакцинации или подтверждающего его QR-кода. Соответствующее постановление, подписанное губернатором региона Дмитрием Азаровым, опубликовано на интернет-портале нормативных актов.
«С 11 октября совершеннолетние граждане допускаются к посещению театрально-концертных и цирковых организаций, культурно-досуговых учреждений, кинотеатров, бассейнов, фитнес-центров, спортивных клубов, спортивных залов при предъявлении документа, удостоверяющего личность, и оригинала (QR-кода) сертификата о прививке, сведения о перенесенном COVID-19», — говорится в документе. Эти ограничения не распространяются на торговые центры и общепит.
Кроме того, муниципалитеты могут принимать решения с учетом эпидобстановки о переводе школьников с 6-го по 10-й класс на удаленное обучение.
28 сентября в Пермском крае власти ввели обязательные QR-коды о наличии прививки от коронавируса или иммунитета при посещении спортивных соревнований, театров, концертных залов, кинотеатров, цирка и туристических мероприятий. В Удмуртии эту меру распространили также на общепит как альтернативу сокращению заполненности залов на 50%. В тот же день в Чувашии ввели временный запрет на культурно-массовые мероприятия с очным присутствием граждан, а также на оказание услуг в торговых центрах и предприятиях общепита из-за роста заболеваемости коронавирусом. Наконец, 1 октября губернатор Псковской области Михаил Ведерников заявил, что власти региона могут ввести локдаун из-за коронавируса через две-три недели из-за роста темпов распространения инфекции.
По данным оперштаба на 1 октября, в России за последние сутки 887 человек умерли от коронавируса. Показатель обновил максимум четвертый день подряд. Днем ранее скончались 867 пациентов с COVID-19. Общее количество смертей от коронавируса в стране достигло 208 142. За 24 часа инфекцию обнаружили еще у 24 522 жителей России после 23 888 дней ранее. Это рекорд с 19 июля 2021 г. Таким образом, в целом за время пандемии COVID-19 выявили у 7 535 548 человек в стране.