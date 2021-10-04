Экс-мэра Владивостока заподозрили во взятках на 19,5 млн рублей
Следствие возбудило уголовное дело в отношении экс-мэра Владивостока Олега Гуменюка, который подозревается во взяточничестве (ч. 6 ст. 290 УК РФ), сообщил ТАСС со ссылкой на старшего помощника руководителя СУ СКР по Приморскому краю Аврору Римскую.
По версии следователей, с 2019 по 2021 г. Гуменюк регулярно получал деньги от руководства МУПВ «Некрополь» и через посредников за покровительство при оказании похоронных услуг. Общая сумма взяток – более 19,5 млн руб.
Гуменюк задержан, решается вопрос о мере пресечения. В рамках расследования ведутся следственные действия для поиска доказательств и предъявления обвинения. В мае у Гуменюка проходили обыски по этому делу, но тогда он был в статусе свидетеля. Это произошло через две недели после того, как он ушел в отставку с поста мэра Владивостока.
Ранее Олег Гуменюк руководил хозяйственным управлением администрации Приморского края. В декабре 2018 г. он стал исполняющим обязанности мэра Владивостока, а в марте 2019 г. был избран на пост мэра. В мае 2021 г. Гуменюк сообщил, что хочет уйти в отставку. Городская дума сложила с него полномочия и назначила на эту должность Константина Шестакова.