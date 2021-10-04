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Экс-мэра Владивостока заподозрили во взятках на 19,5 млн рублей

Ведомости

Следствие возбудило уголовное дело в отношении экс-мэра Владивостока Олега Гуменюка, который подозревается во взяточничестве (ч. 6 ст. 290 УК РФ), сообщил ТАСС со ссылкой на старшего помощника руководителя СУ СКР по Приморскому краю Аврору Римскую.

По версии следователей, с 2019 по 2021 г. Гуменюк регулярно получал деньги от руководства МУПВ «Некрополь» и через посредников за покровительство при оказании похоронных услуг. Общая сумма взяток – более 19,5 млн руб.

Гуменюк задержан, решается вопрос о мере пресечения. В рамках расследования ведутся следственные действия для поиска доказательств и предъявления обвинения. В мае у Гуменюка проходили обыски по этому делу, но тогда он был в статусе свидетеля. Это произошло через две недели после того, как он ушел в отставку с поста мэра Владивостока. 

Ранее Олег Гуменюк руководил хозяйственным управлением администрации Приморского края. В декабре 2018 г. он стал исполняющим обязанности мэра Владивостока, а в марте 2019 г. был избран на пост мэра. В мае 2021 г. Гуменюк сообщил, что хочет уйти в отставку. Городская дума сложила с него полномочия и назначила на эту должность Константина Шестакова.

Ранее по теме: В доме бывшего мэра Владивостока прошли обыски

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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