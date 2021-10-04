Экс-мэра Владивостока заподозрили во взятках на 19,5 млн рублей

Гуменюк задержан, решается вопрос о мере пресечения. В рамках расследования ведутся следственные действия для поиска доказательств и предъявления обвинения. В мае у Гуменюка проходили обыски по этому делу, но тогда он был в статусе свидетеля. Это произошло через две недели после того, как он ушел в отставку с поста мэра Владивостока.