В доме бывшего мэра Владивостока прошли обыски

Источник агентства в правоохранительных структурах края рассказал, что Гуменюк является свидетелем в уголовном деле о получении взятки в отношении должностного лица муниципального бюджетного учреждения Владивостока «Некрополь». По версии следователей, обвиняемый получил более 4 млн руб. от двух граждан за незаконную выдачу разрешений на установку опалубок на кладбище «Морское» и на захоронение урн с прахом.