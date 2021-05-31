В доме бывшего мэра Владивостока прошли обыски
Сотрудники следственного управления СКР по Приморскому краю проводят обыски у бывшего мэра Владивостока Олега Гуменюка, сообщил ТАСС со ссылкой на представителя ведомства Аврору Римскую.
«Официально подтверждаю, что сотрудники управления проводят обыски дома у Олега Гуменюка», — заявила Римская. Причину обыска она не назвала.
Источник агентства в правоохранительных структурах края рассказал, что Гуменюк является свидетелем в уголовном деле о получении взятки в отношении должностного лица муниципального бюджетного учреждения Владивостока «Некрополь». По версии следователей, обвиняемый получил более 4 млн руб. от двух граждан за незаконную выдачу разрешений на установку опалубок на кладбище «Морское» и на захоронение урн с прахом.
18 мая Мэр Владивостока Олег Гуменюк сообщил, что уходит в отставку. Это произошло после того, как губернатор Приморского края Олег Кожемяко раскритиковал его работу в беседе с полпредом президента Юрием Трутневым.
Кожемяко, с которым Трутнев обсудил необходимость отставки градоначальника, связал ее с затягиванием работы в рамках единой субсидии на развитие центров экономического роста. Это касается, в частности, строительства парковок в центре Владивостока, реконструкции стадиона «Аванагрд», строительства детских садов, а также ремонта набережной Спортивной гавани. Гуменюк стал мэром Владивостока в декабре 2018 г.