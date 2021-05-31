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В доме бывшего мэра Владивостока прошли обыски

Ведомости

Сотрудники следственного управления СКР по Приморскому краю проводят обыски у бывшего мэра Владивостока Олега Гуменюка, сообщил ТАСС со ссылкой на представителя ведомства Аврору Римскую.

«Официально подтверждаю, что сотрудники управления проводят обыски дома у Олега Гуменюка», — заявила Римская. Причину обыска она не назвала.

Источник агентства в правоохранительных структурах края рассказал, что Гуменюк является свидетелем в уголовном деле о получении взятки в отношении должностного лица муниципального бюджетного учреждения Владивостока «Некрополь». По версии следователей, обвиняемый получил более 4 млн руб. от двух граждан за незаконную выдачу разрешений на установку опалубок на кладбище «Морское» и на захоронение урн с прахом.

18 мая Мэр Владивостока Олег Гуменюк сообщил, что уходит в отставку. Это произошло после того, как губернатор Приморского края Олег Кожемяко раскритиковал его работу в беседе с полпредом президента Юрием Трутневым.

Кожемяко, с которым Трутнев обсудил необходимость отставки градоначальника, связал ее с затягиванием работы в рамках единой субсидии на развитие центров экономического роста. Это касается, в частности, строительства парковок в центре Владивостока, реконструкции стадиона «Аванагрд», строительства детских садов, а также ремонта набережной Спортивной гавани. Гуменюк стал мэром Владивостока в декабре 2018 г.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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