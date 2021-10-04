Регионам выделят еще более 5,1 млрд рублей на лекарства для больных COVID-19

Как отметил Мишустин на заседании президиума Координационного совета, речь идет о пациентах, которые получают медицинскую помощь в амбулаторных условиях, то есть лечатся на дому под наблюдением врачей. Все необходимые препараты выдаются бесплатно по рецепту лечащего врача.