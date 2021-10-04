Регионам выделят еще более 5,1 млрд рублей на лекарства для больных COVID-19
Правительство выделило регионам еще более 5,1 млрд руб. на обеспечение бесплатными лекарствами больных с коронавирусной инфекцией. Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства Михаил Мишустин.
«Деньги поступят из резервного фонда правительства. Это позволит обеспечить препаратами более 1,5 млн человек», — говорится в документе на сайте правительства.
Как отметил Мишустин на заседании президиума Координационного совета, речь идет о пациентах, которые получают медицинскую помощь в амбулаторных условиях, то есть лечатся на дому под наблюдением врачей. Все необходимые препараты выдаются бесплатно по рецепту лечащего врача.
Решение было озвучено 30 сентября. Мишустин обратил внимание на то, что эпидемиологическая ситуация в стране остается напряженной: ежедневно выявляются свыше 20 000 новых случаев, растет число госпитализаций. При этом большинство заболевших проходят лечение дома под наблюдением врачей.
В январе этого года правительство выделило Минздраву на закупку лекарств для пациентов с COVID-19 почти 2,7 млрд руб.