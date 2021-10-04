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Регионам выделят еще более 5,1 млрд рублей на лекарства для больных COVID-19

Ведомости

Правительство выделило регионам еще более 5,1 млрд руб. на обеспечение бесплатными лекарствами больных с коронавирусной инфекцией. Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства Михаил Мишустин.

«Деньги поступят из резервного фонда правительства. Это позволит обеспечить препаратами более 1,5 млн человек», — говорится в документе на сайте правительства.

Как отметил Мишустин на заседании президиума Координационного совета, речь идет о пациентах, которые получают медицинскую помощь в амбулаторных условиях, то есть лечатся на дому под наблюдением врачей. Все необходимые препараты выдаются бесплатно по рецепту лечащего врача.

Решение было озвучено 30 сентября. Мишустин обратил внимание на то, что эпидемиологическая ситуация в стране остается напряженной: ежедневно выявляются свыше 20 000 новых случаев, растет число госпитализаций. При этом большинство заболевших проходят лечение дома под наблюдением врачей.

В январе этого года правительство выделило Минздраву на закупку лекарств для пациентов с COVID-19 почти 2,7 млрд руб.

Ранее по теме: Мишустин оценил динамику заболеваемости коронавирусом в России

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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