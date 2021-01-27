Спорт
Harvard Business Review
Как потратить
Ведомости&
Конференции
HR
Справочник компаний
Форум
Газета
Общество

Мишустин выделил около 2,7 млрд рублей на закупку лекарств для пациентов с COVID-19

Ведомости

Правительство выделило Минздраву почти 2,7 млрд руб. на закупку лекарств для пациентов с COVID-19. Такое распоряжение подписал премьер Михаил Мишустин. Оно опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

«В целях реализации мероприятий по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19) выделить из резервного фонда правительства РФ в 2021 году Минздраву России бюджетные ассигнования в размере 2 699 999,8 тыс. руб.», — говорится в документе. Отмечается, что средства направлены для приобретения лекарств для лечения не менее 301 146 пациентов с новой коронавирусной инфекцией, получающих медпомощь в амбулаторных условиях.

Средства будут предоставлены бюджетам субъектов РФ и Байконура. Соглашения должны быть заключены не позднее 30 рабочих дней со дня вступления в силу распоряжения.

За последние сутки в России коронавирус обнаружили у 17 741 человека, следует из статистики оперштаба на 27 января. Это минимум с 29 октября 2020 г. Тогда за сутки, по данным оперштаба, заболело 17 717 заболевших. В целом с начала пандемии в России выявили 3 774 672 случая коронавируса в 85 регионах.

Ранее по теме: В России за сутки коронавирус выявили у 17 741 человека

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных