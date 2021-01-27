Мишустин выделил около 2,7 млрд рублей на закупку лекарств для пациентов с COVID-19
Правительство выделило Минздраву почти 2,7 млрд руб. на закупку лекарств для пациентов с COVID-19. Такое распоряжение подписал премьер Михаил Мишустин. Оно опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.
«В целях реализации мероприятий по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19) выделить из резервного фонда правительства РФ в 2021 году Минздраву России бюджетные ассигнования в размере 2 699 999,8 тыс. руб.», — говорится в документе. Отмечается, что средства направлены для приобретения лекарств для лечения не менее 301 146 пациентов с новой коронавирусной инфекцией, получающих медпомощь в амбулаторных условиях.
Средства будут предоставлены бюджетам субъектов РФ и Байконура. Соглашения должны быть заключены не позднее 30 рабочих дней со дня вступления в силу распоряжения.
За последние сутки в России коронавирус обнаружили у 17 741 человека, следует из статистики оперштаба на 27 января. Это минимум с 29 октября 2020 г. Тогда за сутки, по данным оперштаба, заболело 17 717 заболевших. В целом с начала пандемии в России выявили 3 774 672 случая коронавируса в 85 регионах.