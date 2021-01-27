Мишустин выделил около 2,7 млрд рублей на закупку лекарств для пациентов с COVID-19

За последние сутки в России коронавирус обнаружили у 17 741 человека, следует из статистики оперштаба на 27 января. Это минимум с 29 октября 2020 г. Тогда за сутки, по данным оперштаба, заболело 17 717 заболевших. В целом с начала пандемии в России выявили 3 774 672 случая коронавируса в 85 регионах.