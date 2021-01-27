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В России за сутки коронавирус выявили у 17 741 человека

Это минимальный показатель прироста заболевших с конца октября прошлого года
Илья Лакстыгал
АГН Москва

За последние сутки в России коронавирус обнаружили у 17 741 человека, следует из статистики оперштаба на 27 января. Это минимум с 29 октября 2020 г. Тогда за сутки, по данным оперштаба, заболело 17 717 заболевших. В целом с начала пандемии в России выявили 3 774 672 случая коронавируса в 85 регионах.

Скончались в течение 24 часов 594 пациента с подтвержденным COVID-19. Число летальных исходов почти за год эпидемии в России достигло 71 076.

Лидером по суточному приросту заболевших вновь оказалась Москва. Там за 24 часа зафиксировали 1837 заболевших — минимальное число с 26 сентября (тогда выявили 1792 новых случая). Второе место занял Санкт-Петербург (+1813). В топ-5 по заболеваемости также вошли Московская область (+ 928), Нижегородская область (+474) и Воронежская область (+384).

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Столица остается лидером по общему числу выявленных с начала пандемии случаев (919 662). На втором месте — Санкт-Петебург (325 032). В топ-5 по общему числу заболевших находятся Московская (188 608), Нижегородская(188 608) и Свердловская (69 030) области.

Ранее сегодня Университет Джонса Хопкинса сообщил, что число случаев заражения COVID-19 в мире c начала пандемии превысило 100 млн — 100 296 057. Лидером по числу выявленных случаев остаются США (25 443 700). На втором месте — Индия (10 689 527), на третьем — Бразилия (8 933 356). Четвертое место занимает Россия.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных