В России за сутки коронавирус выявили у 17 741 человека

В России за сутки коронавирус выявили у 17 741 человекаЭто минимальный показатель прироста заболевших с конца октября прошлого года
За последние сутки в России коронавирус обнаружили у 17 741 человека, следует из статистики оперштаба на 27 января. Это минимум с 29 октября 2020 г. Тогда за сутки, по данным оперштаба, заболело 17 717 заболевших. В целом с начала пандемии в России выявили 3 774 672 случая коронавируса в 85 регионах.
Скончались в течение 24 часов 594 пациента с подтвержденным COVID-19. Число летальных исходов почти за год эпидемии в России достигло 71 076.
Лидером по суточному приросту заболевших вновь оказалась Москва. Там за 24 часа зафиксировали 1837 заболевших — минимальное число с 26 сентября (тогда выявили 1792 новых случая). Второе место занял Санкт-Петербург (+1813). В топ-5 по заболеваемости также вошли Московская область (+ 928), Нижегородская область (+474) и Воронежская область (+384).
Столица остается лидером по общему числу выявленных с начала пандемии случаев (919 662). На втором месте — Санкт-Петебург (325 032). В топ-5 по общему числу заболевших находятся Московская (188 608), Нижегородская(188 608) и Свердловская (69 030) области.
Ранее сегодня Университет Джонса Хопкинса сообщил, что число случаев заражения COVID-19 в мире c начала пандемии превысило 100 млн — 100 296 057. Лидером по числу выявленных случаев остаются США (25 443 700). На втором месте — Индия (10 689 527), на третьем — Бразилия (8 933 356). Четвертое место занимает Россия.