Заступившемуся за девушку в метро Москвы мужчине выплатят 2 млн рублей

«Проведал в больнице Романа, пострадавшего в результате нападения отморозков в метро. Поблагодарил за то, что вступился за девушку. Роману явно уже лучше. Врачи будут делать все, чтобы полностью восстановить его здоровье, предстоит еще операция. Поручил руководству метрополитена выделить пострадавшему пассажиру помощь в размере двух млн руб.», — написал Собянин в Instagram. Мэр также поблагодарил девушку, которая помогла задержать напавших на пассажира метро. А также он отметил оперативную работу машиниста, дежурной и наряда полиции.