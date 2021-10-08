Заступившемуся за девушку в метро Москвы мужчине выплатят 2 млн рублей
Мужчине, которого избили в московском метрополитене после того, как он заступился за девушку, выплатят 2 млн руб., сообщил мэр Москвы Сергей Собянин после посещения пострадавшего.
«Проведал в больнице Романа, пострадавшего в результате нападения отморозков в метро. Поблагодарил за то, что вступился за девушку. Роману явно уже лучше. Врачи будут делать все, чтобы полностью восстановить его здоровье, предстоит еще операция. Поручил руководству метрополитена выделить пострадавшему пассажиру помощь в размере двух млн руб.», — написал Собянин в Instagram. Мэр также поблагодарил девушку, которая помогла задержать напавших на пассажира метро. А также он отметил оперативную работу машиниста, дежурной и наряда полиции.
На 25-летнего Романа Ковалева напали на станции «Первомайская» в Москве 4 октября. Видео инцидента распространилось в социальных сетях. На нем было видно, как три человека в вагоне метро избивают ногами мужчину. По словам очевидцев, молодой человек заступился за девушку, чем спровоцировал нападавших. Его госпитализировали с переломами лицевой кости и носа и с ушибами. Нападавшие задержаны. Против них возбуждены уголовные дела о хулиганстве. Дело передано в СКР.
7 октября глава СКР Александр Бастрыкин поручил подготовить документы для награждения Ковалева медалью «Доблесть и отвага». Кроме того, медаль «За содействие» вручат женщине, которая первой нажала тревожную кнопку в поезде, когда Ковалева стали избивать. В СК отметили, что она также побежала за нападавшими из вагона и указала на них полицейским, что позволило оперативно задержать преступников.