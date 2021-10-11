На Украине непривитым гражданам ограничили возможность пользоваться транспортом

«Новые правила для перевозки пассажиров – вынужденная мера для сдерживания распространения коронавирусной болезни, чтобы сохранить жизнь и здоровье граждан. Поэтому наличие как у водителей, так и у пассажиров документов, которые бы подтверждали их COVID-безопасность, является необходимым условием для регулярных и нерегулярных перевозок на любом виде транспорта», – пояснил министр здравоохранения Виктор Ляшко.