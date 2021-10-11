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На Украине непривитым гражданам ограничили возможность пользоваться транспортом

Ведомости

Правительство Украины утвердило новые правила пассажирских перевозок во время пандемии коронавируса, сообщает «Униан».

Согласно новым положениям, невакцинированные жители страны не смогут пользоваться межрегиональными перевозками в регионах, где установлен «желтый», «оранжевый» или «красный» уровень эпидемиологической опасности.

«Новые правила для перевозки пассажиров – вынужденная мера для сдерживания распространения коронавирусной болезни, чтобы сохранить жизнь и здоровье граждан. Поэтому наличие как у водителей, так и у пассажиров документов, которые бы подтверждали их COVID-безопасность, является необходимым условием для регулярных и нерегулярных перевозок на любом виде транспорта», – пояснил министр здравоохранения Виктор Ляшко.

В частности, с 21 октября межрегиональные перевозки пассажиров в указанных регионах будут разрешены только при наличии у всех водителей, экипажа самолета и пассажиров одного из документов:

- документа с подтверждением прохождения полного курса вакцинации (в случае перемещения между регионами с «желтым» уровнем эпидемиологической опасности — документа о получении одной дозы вакцины);

- отрицательного результата ПЦР-тестирования на коронавирус или экспресс-теста на определение антигена коронавируса SARS-CoV-2, который действителен 72 часа;

- международного, внутреннего сертификата или зарубежного сертификата с подтверждением вакцинации против COVID-19 одной дозой однокомпонентной вакцины или двумя дозами двукомпонентной вакцины, которые были разрешены Всемирной организацией здравоохранения для использования в чрезвычайных ситуациях, отрицательный результат тестирования методом ПЦР или подтвержденное выздоровление лица от болезни.

Указанные ограничения не распространяются на городские перевозки, а также перевозки внутри областей страны.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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