Полеты по России за два года подешевели на 20%
Полет туда-обратно внутри страны в среднем сейчас стоит 9500 руб., в то время как в октябре 2019 г. стоимость билета была выше на 20%, говорится в исследовании сервиса поездок и путешествий «Туту.ру», копия которого есть у ТАСС.
Как выяснил аналитический центр, падение цен заметно только в сравнении с позапрошлым годом, в октябре 2020 г. авиабилеты стоили так же около 9500 руб.
Чаще всего россияне летают по направлению Москва — Сочи. Средний чек по этому маршруту в обе стороны сократился за год на 20%: с 8974 до 7185 руб. Популярным стал и маршрут Москва — Симферополь. Стоимость билета за год не изменилась и составила примерно 8100 руб. Дороже на 11% стали перелеты из Москвы в Санкт-Петербург: билет в обе стороны стоит 4400 руб.
Также россияне часто берут билеты из Москвы в Краснодар, Минеральные Воды, Калининград, Махачкалу, Ростов-на-Дону, Екатеринбург и Уфу.