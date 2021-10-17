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Полеты по России за два года подешевели на 20%

Ведомости

Полет туда-обратно внутри страны в среднем сейчас стоит 9500 руб., в то время как в октябре 2019 г. стоимость билета была выше на 20%, говорится в исследовании сервиса поездок и путешествий «Туту.ру», копия которого есть у ТАСС.

Как выяснил аналитический центр, падение цен заметно только в сравнении с позапрошлым годом, в октябре 2020 г. авиабилеты стоили так же около 9500 руб. 

Чаще всего россияне летают по направлению Москва — Сочи. Средний чек по этому маршруту в обе стороны сократился за год на 20%: с 8974 до 7185 руб. Популярным стал и маршрут Москва — Симферополь. Стоимость билета за год не изменилась и составила примерно 8100 руб. Дороже на 11% стали перелеты из Москвы в Санкт-Петербург: билет в обе стороны стоит 4400 руб.

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Также россияне часто берут билеты из Москвы в Краснодар, Минеральные Воды, Калининград, Махачкалу, Ростов-на-Дону, Екатеринбург и Уфу.

Недавно стало известно, что компания «Аэрофлот» перестала возвращать пассажирам часть сборов при сдаче билета. Перевозчик объяснил это решение тем, что возврат сборов может принести убытки компании. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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