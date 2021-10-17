Полеты по России за два года подешевели на 20%

Чаще всего россияне летают по направлению Москва — Сочи. Средний чек по этому маршруту в обе стороны сократился за год на 20%: с 8974 до 7185 руб. Популярным стал и маршрут Москва — Симферополь. Стоимость билета за год не изменилась и составила примерно 8100 руб. Дороже на 11% стали перелеты из Москвы в Санкт-Петербург: билет в обе стороны стоит 4400 руб.