Суд арестовал замдиректора ЦЭНКИ по делу о мошенничестве

О задержании Арустамова стало известно 20 октября. Как писал «Коммерсантъ», операцию проводили сотрудники ФСБ, после чего его отправили в Благовещенск. По версии следствия, Арустамов получал откаты от московской компании «Респект-СМ», занимавшейся строительством жилого комплекса на территории космодрома Восточный неподалеку от ЗАТО Циолковский. Компания также должна была создать в микрорайоне полную инженерную инфраструктуру, построить объекты социального и культурно-бытового обеспечения и благоустроить территорию. Контракт между ЦЭНКИ (генподрядчик строительных работ на космодроме) и «Респект-СМ» был заключен в июле 2020 г., завершение работ было запланировано на конец мая 2021-го.