Суд арестовал замдиректора ЦЭНКИ по делу о мошенничестве
Благовещенский городской суд до 20 декабря арестовал заместителя директора ЦЭНКИ Марата Арустамова по делу о мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ), говорится на сайте суда.
О задержании Арустамова стало известно 20 октября. Как писал «Коммерсантъ», операцию проводили сотрудники ФСБ, после чего его отправили в Благовещенск. По версии следствия, Арустамов получал откаты от московской компании «Респект-СМ», занимавшейся строительством жилого комплекса на территории космодрома Восточный неподалеку от ЗАТО Циолковский. Компания также должна была создать в микрорайоне полную инженерную инфраструктуру, построить объекты социального и культурно-бытового обеспечения и благоустроить территорию. Контракт между ЦЭНКИ (генподрядчик строительных работ на космодроме) и «Респект-СМ» был заключен в июле 2020 г., завершение работ было запланировано на конец мая 2021-го.
Как пишет «Коммерсантъ», следователи установили: в октябре 2020 г. гендиректор «Респект-СМ» Алик Алексанян через знакомого обратился к Арустамову с просьбой перечислить его компании 200 млн руб. в качестве аванса за работы по договору подряда. Арустамов согласился «за откат в 1,5 млн руб.», по данным газеты, при этом он не обладал полномочиями для принятия такого решения. Алексанян передал необходимую сумму Арустамову.
Дело было возбуждено только по этому эпизоду, однако Алексанян, который находится под стражей по обвинению в афере, якобы рассказал следствию, что ЦЭНКИ оплачивал его фирме работы на космодроме только за откаты в размере 5% от сумм платежа. Предприниматель заявил, что был вынужден платить их, чтобы оплачивать труд своих сотрудников.
«РИА Новости» и ТАСС сообщают со ссылкой на источники в отрасли, что Арустамов был задержан в результате проверки службы внутреннего аудита Роскосмоса, с результатами который был ознакомлен глава госкорпорации Дмитрий Рогозин.