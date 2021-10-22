Минздрав Белоруссии отменил обязательное ношение масок

Требование носить маски в стране отменили через несколько дней после того, как о них высказался президент Белоруссии Александр Лукашенко. Он назвал маски «намордниками». Президент также раскритиковал чиновников за ужесточение мер против COVID-19 и введение штрафов. «Если вы к президенту спокойно заходите, то зачем же вы издеваетесь над людьми? Ко мне действительно ни один человек никогда не приходил в намордниках, не спрашивал, вакцинирован или нет, ПЦР-тесты не делали», — сказал он. Видео его речи опубликовал близкий к пресс-службе президента Telegram-канал «Пул Первого».