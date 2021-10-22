Минздрав Белоруссии отменил обязательное ношение масок
Министерство здравоохранения Белоруссии отменило требование носить маски в общественных местах и транспорте, говорится в Telegram-канале Минздрава.
«Исключено требование к обязательности использования физическими лицами средств индивидуальной защиты при посещении объектов, организаций, автомобильного, за исключением автомобилей личного пользования, воздушного, водного, железнодорожного транспорта, включая метрополитен», — говорится в сообщении.
Режим ношения масок в стране объявили 9 октября из-за ухудшения ситуации с заболеваемостью COVID-19. Также Минздрав объявил о необходимости сохранять социальную дистанцию. Это первый случай за все время пандемии, когда масочный режим решили ввести сразу во всех регионах. При этом если раньше за соблюдения масочного режима отвечали только юрлица, то сейчас за нарушение установленных мер безопасности могут ответить и сами нарушители.
Требование носить маски в стране отменили через несколько дней после того, как о них высказался президент Белоруссии Александр Лукашенко. Он назвал маски «намордниками». Президент также раскритиковал чиновников за ужесточение мер против COVID-19 и введение штрафов. «Если вы к президенту спокойно заходите, то зачем же вы издеваетесь над людьми? Ко мне действительно ни один человек никогда не приходил в намордниках, не спрашивал, вакцинирован или нет, ПЦР-тесты не делали», — сказал он. Видео его речи опубликовал близкий к пресс-службе президента Telegram-канал «Пул Первого».
За последние сутки в Белоруссии выявили 1913 новых случаев заражения коронавирусом. С начала пандемии COVID-19 в стране зафиксировано более 575 800 случаев болезни, умерли 4400.