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Минздрав Белоруссии отменил обязательное ношение масок

Ведомости

Министерство здравоохранения Белоруссии отменило требование носить маски в общественных местах и транспорте, говорится в Telegram-канале Минздрава.

«Исключено требование к обязательности использования физическими лицами средств индивидуальной защиты при посещении объектов, организаций, автомобильного, за исключением автомобилей личного пользования, воздушного, водного, железнодорожного транспорта, включая метрополитен», — говорится в сообщении.

Режим ношения масок в стране объявили 9 октября из-за ухудшения ситуации с заболеваемостью COVID-19. Также Минздрав объявил о необходимости сохранять социальную дистанцию. Это первый случай за все время пандемии, когда масочный режим решили ввести сразу во всех регионах. При этом если раньше за соблюдения масочного режима отвечали только юрлица, то сейчас за нарушение установленных мер безопасности могут ответить и сами нарушители.

Требование носить маски в стране отменили через несколько дней после того, как о них высказался президент Белоруссии Александр Лукашенко. Он назвал маски «намордниками». Президент также раскритиковал чиновников за ужесточение мер против COVID-19 и введение штрафов. «Если вы к президенту спокойно заходите, то зачем же вы издеваетесь над людьми? Ко мне действительно ни один человек никогда не приходил в намордниках, не спрашивал, вакцинирован или нет, ПЦР-тесты не делали», — сказал он. Видео его речи опубликовал близкий к пресс-службе президента Telegram-канал «Пул Первого».

За последние сутки в Белоруссии выявили 1913 новых случаев заражения коронавирусом. С начала пандемии COVID-19 в стране зафиксировано более 575 800 случаев болезни, умерли 4400.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных