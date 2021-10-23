В России коммунальные услуги в 2021 году подорожали на 9%
Средняя сумма квитанции за жилищно-коммунальные услуги по итогам трех кварталов 2021 г. достигла 3410 руб. Рост к аналогичному периоду прошлого года составил 9%, раньше россияне платили в месяц 3137 руб., говорится в исследовании банка «Русский стандарт», данные которого приводит ТАСС.
Рост среднего чека объяснили в организации холодной зимой на фоне аномально теплой в прошлом году. В 2021 г. температура в батареях была выше, а тепло подавалось дольше, чем в предыдущий зимний сезон. Кроме того, в период карантина несколько месяцев люди провели за городом, что понизило объемы потребления воды и электроэнергии.
«Могли сказаться на статистике чеков за ЖКУ и общие настроения в обществе в 2020 г., когда напряжение из-за неизвестности и нестабильности достигли своего максимума в разгар пандемии. А в таких случаях россияне традиционно стараются быть экономнее — в том числе, и в вопросах потребления воды, тепла и электричества», — говорится в исследовании.
В Москве средний чек за ЖКУ составил 3475 руб., в Санкт-Петербурге — 2805 руб., Набережных Челнах — 4779 руб. Жители этих городов чаще всего пользуются дистанционными каналами оплаты, отмечает банк.
В некоторых российских городах суммы в квитанциях, наоборот, снизились в 2021 г. В Калуге жители платили в среднем 1581 руб. (снижение на 49%), в Уфе — 1699 руб., (снижение на 47%) во Владимире — 794 руб. (снижение на 33%).
В банке также сопоставили расходы на ЖКУ у мужчин и женщин. Так, у мужчин средний чек составил 3480 руб., у женщин — 3343 руб.
В сентябре вице-премьер Марат Хуснуллин поручил Минстрою, Минтруду, Минэкономразвития, Минфину и ФАС усилить адресную поддержку россиян по оплате ЖКУ, сообщала газета «Известия» со ссылкой на копию протокола совещания у вице-премьера. Согласно документу, решение связано с совершенствованием тарифного регулирования, в рамках которого планируется устанавливать тарифы исходя из планов по ремонту и модернизации коммунальной инфраструктуры.