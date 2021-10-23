В России коммунальные услуги в 2021 году подорожали на 9%

Рост среднего чека объяснили в организации холодной зимой на фоне аномально теплой в прошлом году. В 2021 г. температура в батареях была выше, а тепло подавалось дольше, чем в предыдущий зимний сезон. Кроме того, в период карантина несколько месяцев люди провели за городом, что понизило объемы потребления воды и электроэнергии.