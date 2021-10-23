Спорт
Ведомости.СПб
Город
Экология
Ведомости&
Бизнес-регата
Как потратить
Справочник компаний
Конференции
Недвижимость
Форум
Газета
Общество

В России коммунальные услуги в 2021 году подорожали на 9%

Ведомости

Средняя сумма квитанции за жилищно-коммунальные услуги по итогам трех кварталов 2021 г. достигла 3410 руб. Рост к аналогичному периоду прошлого года составил 9%, раньше россияне платили в месяц 3137 руб., говорится в исследовании банка «Русский стандарт», данные которого приводит ТАСС.

Рост среднего чека объяснили в организации холодной зимой на фоне аномально теплой в прошлом году. В 2021 г. температура в батареях была выше, а тепло подавалось дольше, чем в предыдущий зимний сезон. Кроме того, в период карантина несколько месяцев люди провели за городом, что понизило объемы потребления воды и электроэнергии.

«Могли сказаться на статистике чеков за ЖКУ и общие настроения в обществе в 2020 г., когда напряжение из-за неизвестности и нестабильности достигли своего максимума в разгар пандемии. А в таких случаях россияне традиционно стараются быть экономнее — в том числе, и в вопросах потребления воды, тепла и электричества», — говорится в исследовании.

В Москве средний чек за ЖКУ составил 3475 руб., в Санкт-Петербурге — 2805 руб., Набережных Челнах — 4779 руб. Жители этих городов чаще всего пользуются дистанционными каналами оплаты, отмечает банк. 

В некоторых российских городах суммы в квитанциях, наоборот, снизились в 2021 г. В Калуге жители платили в среднем 1581 руб. (снижение на 49%), в Уфе — 1699 руб., (снижение на 47%) во Владимире — 794 руб. (снижение на 33%).

В банке также сопоставили расходы на ЖКУ у мужчин и женщин. Так, у мужчин средний чек составил  3480 руб., у женщин — 3343 руб.

В сентябре вице-премьер Марат Хуснуллин поручил Минстрою, Минтруду, Минэкономразвития, Минфину и ФАС усилить адресную поддержку россиян по оплате ЖКУ, сообщала газета «Известия» со ссылкой на копию протокола совещания у вице-премьера. Согласно документу, решение связано с совершенствованием тарифного регулирования, в рамках которого планируется устанавливать тарифы исходя из планов по ремонту и модернизации коммунальной инфраструктуры.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных