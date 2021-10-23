Гендиректор спорткомплекса «Олимпийский» скончался от осложнений коронавируса
О смерти генерального директора «Олимпийского» стало известно 22 октября, сообщается на сайте ГК «Киевская площадь». Юрию Гурецкому было 49 лет, он скончался от осложнений после коронавируса.
Гурецкий возглавлял акционерное общество «Спортивный комплекс «Олимпийский» с 2019 г., он был «талантливым и внимательным руководителем, чутким и надежным товарищем, настоящим другом для многих сотрудников», говорится в сообщении.
Спорткомплекс «Олимпийский» построили к Олимпийским играм 1980 г., после его использовали для спортивных соревнований, концертов, выставок и других мероприятий.
«Киевская площадь» приобрела спорткомплекс «Олимпийский» в 2017 г. Здание комплекса полностью снесли в ходе реконструкции. На его месте компания построит самый крупный в Европе аквапарк и кинотеатр.