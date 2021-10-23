На новый корпус Третьяковской галереи дополнительно выделят более 8 млрд рублей
В строительство нового здания Третьяковской галереи на Кадашёвской набережной дополнительно инвестируют 8,12 млрд руб. Распоряжение об этом еще 18 октября подписал председатель правительства Михаил Мишустин, говорится на сайте правительства в субботу.
Общая стоимость комплекса площадью более 35 000 кв. м, который строится рядом с историческим зданием Третьяковки в Лаврушинском переулке с 2014 г., составит 15,7 млрд руб. Помимо выставочных пространств, в новом здании разместят реставрационные мастерские, хранилища, конференц-залы с новейшей аппаратурой, сообщает пресс-служба правительства.
Окончание строительства нового здания галереи запланировано на 2024 г., к этому времени должен завершиться комплекс отделочных работ, а музей оснастят необходимым инженерным и мультимедийным оборудованием.
О проекте строительства нового корпуса галереи в музейном квартале «Лаврушинский» стало известно в 2013 году. Ранее заместитель генерального директора по развитию галереи Татьяна Мрдуляш говорила, что корпус достроят к осени 2018 г., после чего сроки неоднократно переносили.
В 2016 г. председатель Мосгосстройнадзора Олег Антосенко говорил, что в новом музейном комплексе разместятся выставки, хранилища архивных документов, мастерские для реставрации масляной живописи, скульптуры и графики, а также конференц-зал и служебные помещения. По его словам, музейный корпус позволит увеличить экспозиционные площади. Общая площадь разноуровневого 4–5-этажного здания с подземным этажом составит 35 100 кв. м.