На новый корпус Третьяковской галереи дополнительно выделят более 8 млрд рублей

В 2016 г. председатель Мосгосстройнадзора Олег Антосенко говорил, что в новом музейном комплексе разместятся выставки, хранилища архивных документов, мастерские для реставрации масляной живописи, скульптуры и графики, а также конференц-зал и служебные помещения. По его словам, музейный корпус позволит увеличить экспозиционные площади. Общая площадь разноуровневого 4–5-этажного здания с подземным этажом составит 35 100 кв. м.