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Бастрыкин поручил проверить отказ возвращать скифское золото в Крым

Ведомости

Председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин поручил руководителю ведомства по Крыму и Севастополю организовать проверку по факту невозвращения России так называемого золота скифов, которое принадлежало крымским музеям, говорится на сайте комитета.

«Несмотря на то, что представители Российской Федерации и крымских музеев неоднократно отмечали необходимость возвращения музейных предметов в Крым, где они были обнаружены и хранились десятилетиями, Нидерланды приняли решение в угоду политической обстановке. Следственные органы СК России в рамках правового поля дадут должную оценку нарушению интересов Российской Федерации», — отметили в СК. Также Бастрыкин поручил управлению правового обеспечения и международного сотрудничества СКР вместе с МИД содействовать проверке и досконально изучить ситуацию. 

Скифское золото из четырех крымских музеев в 2014 г. было вывезено на экспозицию в Амстердам. После присоединения Крыма к России голландский музей решил не передавать экспонаты ни Украине, ни России до решения суда. В постановлении суда говорилось, что Крым не является независимым государством, следовательно, коллекция не может быть его национальным достоянием. Таким образом, крымские музеи и Национальный музей истории Украины должны решить вопрос о принадлежности коллекции в украинском суде после возвращения коллекции на землю Украины.

26 октября Апелляционный суд Амстердама постановил передать Украине коллекцию «скифского золота», состоящую из двух тысяч экспонатов, сообщили «РИА Новости». Решение может быть обжаловано в Верховном суде Нидерландов.

Ранее по теме: Скифское золото музеев Крыма присуждено Украине

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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