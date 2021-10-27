Бастрыкин поручил проверить отказ возвращать скифское золото в Крым
Председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин поручил руководителю ведомства по Крыму и Севастополю организовать проверку по факту невозвращения России так называемого золота скифов, которое принадлежало крымским музеям, говорится на сайте комитета.
«Несмотря на то, что представители Российской Федерации и крымских музеев неоднократно отмечали необходимость возвращения музейных предметов в Крым, где они были обнаружены и хранились десятилетиями, Нидерланды приняли решение в угоду политической обстановке. Следственные органы СК России в рамках правового поля дадут должную оценку нарушению интересов Российской Федерации», — отметили в СК. Также Бастрыкин поручил управлению правового обеспечения и международного сотрудничества СКР вместе с МИД содействовать проверке и досконально изучить ситуацию.
Скифское золото из четырех крымских музеев в 2014 г. было вывезено на экспозицию в Амстердам. После присоединения Крыма к России голландский музей решил не передавать экспонаты ни Украине, ни России до решения суда. В постановлении суда говорилось, что Крым не является независимым государством, следовательно, коллекция не может быть его национальным достоянием. Таким образом, крымские музеи и Национальный музей истории Украины должны решить вопрос о принадлежности коллекции в украинском суде после возвращения коллекции на землю Украины.
26 октября Апелляционный суд Амстердама постановил передать Украине коллекцию «скифского золота», состоящую из двух тысяч экспонатов, сообщили «РИА Новости». Решение может быть обжаловано в Верховном суде Нидерландов.