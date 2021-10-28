Мужчины и женщины рассказали, сколько должны зарабатывать их партнеры

Россияне хотели бы, чтобы их партнеры зарабатывали в среднем не менее 105 500 руб. в месяц, сообщил РБК со ссылкой на результаты опроса портала «Работа.ру». В опросе приняли участие более 5000 человек старше 18 лет, у 3400 из них есть партнер.