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Мужчины и женщины рассказали, сколько должны зарабатывать их партнеры

Ведомости

Россияне хотели бы, чтобы их партнеры зарабатывали в среднем не менее 105 500 руб. в месяц, сообщил РБК со ссылкой на результаты опроса портала «Работа.ру». В опросе приняли участие более 5000 человек старше 18 лет, у 3400 из них есть партнер.

По мнению мужчин, их партнер должен зарабатывать 91 299 руб. в месяц. У женщин желаемая сумма выше. Они бы хотели, чтобы доход их партнера составлял в среднем 124 000 руб. в месяц. 

63% заявили, что уровень дохода партнера играет важную роль в отношениях — такой ответ дали 76% женщин и 49% мужчин. 32% мужчин и 17% женщин отметили, что им не важен доход партнера. Среди состоящих в отношениях 37% опрошенных сказали, что их устраивает уровень заработка их партнеров, 39% недовольны доходами своих партнеров — среди них 45% женщин и 32% мужчин. 

По словам 56% опрошенных, перспективные отношения можно начать в любом городе. 24% назвали подходящим городом Москву, 17% — Санкт-Петербург. По 3% выбрали Сочи, Краснодар, Екатеринбург, Новосибирск и Казань. Еще 3% россиян назвали другие города. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных