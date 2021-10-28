Мужчины и женщины рассказали, сколько должны зарабатывать их партнеры
По мнению мужчин, их партнер должен зарабатывать 91 299 руб. в месяц. У женщин желаемая сумма выше. Они бы хотели, чтобы доход их партнера составлял в среднем 124 000 руб. в месяц.
63% заявили, что уровень дохода партнера играет важную роль в отношениях — такой ответ дали 76% женщин и 49% мужчин. 32% мужчин и 17% женщин отметили, что им не важен доход партнера. Среди состоящих в отношениях 37% опрошенных сказали, что их устраивает уровень заработка их партнеров, 39% недовольны доходами своих партнеров — среди них 45% женщин и 32% мужчин.
По словам 56% опрошенных, перспективные отношения можно начать в любом городе. 24% назвали подходящим городом Москву, 17% — Санкт-Петербург. По 3% выбрали Сочи, Краснодар, Екатеринбург, Новосибирск и Казань. Еще 3% россиян назвали другие города.