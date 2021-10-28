Председатель КС заявил об опасности вторжения в сферу прав человека при пандемии
Председатель Конституционного суда Валерий Зорькин в статье «Под знаком Основного закона» для «Российской газеты» заявил, что в условиях пандемии, борьбы с терроризмом и кризисами растет опасность произвольного вторжения в сферу конституционных прав человека. В условиях кризиса у государственной власти «возникает большой соблазн» пойти по пути ограничения прав граждан ради общего блага, но этот путь не всегда правильный, убежден Зорькин.
В статье рассматривается ч. 3 ст. 55 Конституции, в которой говорится, что права и свободы человека могут быть ограничены законом настолько, насколько это необходимо для защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов других людей, обеспечения обороны страны и безопасности государства.
В статье Зорькин указывает, что «такая общая формулировка таит в себе опасность неоправданно широкого толкования и установления на практике чрезмерных ограничений прав и свобод человека для защиты ценностей общего блага», особенно учитывая специфику российского менталитета, при котором государственные и общественные интересы традиционно «преобладают над личными».
«Такой путь не всегда бывает верным. Если и идти по такому пути, то «не очень далеко и очень осторожно», — пишет Зорькин. Он пояснил, что принятые для защиты от угроз, должны быть оправданы защитой конституционных ценностей и не должны вести к нарушению прав и свобод.
Конституционный суд, по словам председателя КС, выработал правовые позиции о допустимом уровне ограничения прав и свобод. Суд опирался на свой опыт, практику Европейского суда по правам человека и опыт европейского конституционного правосудия. Председатель КС заявил, что Конституция России содержит принципиальные требования относительно правомерности ограничения таких прав.