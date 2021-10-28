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Председатель КС заявил об опасности вторжения в сферу прав человека при пандемии

Ведомости

Председатель Конституционного суда Валерий Зорькин в статье «Под знаком Основного закона» для «Российской газеты» заявил, что в условиях пандемии, борьбы с терроризмом и кризисами растет опасность произвольного вторжения в сферу конституционных прав человека. В условиях кризиса у государственной власти «возникает большой соблазн» пойти по пути ограничения прав граждан ради общего блага, но этот путь не всегда правильный, убежден Зорькин.

В статье рассматривается ч. 3 ст. 55 Конституции, в которой говорится, что права и свободы человека могут быть ограничены законом настолько, насколько это необходимо для защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов других людей, обеспечения обороны страны и безопасности государства.

В статье Зорькин указывает, что «такая общая формулировка таит в себе опасность неоправданно широкого толкования и установления на практике чрезмерных ограничений прав и свобод человека для защиты ценностей общего блага», особенно учитывая специфику российского менталитета, при котором государственные и общественные интересы традиционно «преобладают над личными».

«Такой путь не всегда бывает верным. Если и идти по такому пути, то «не очень далеко и очень осторожно», — пишет Зорькин. Он пояснил, что принятые для защиты от угроз, должны быть оправданы защитой конституционных ценностей и не должны вести к нарушению прав и свобод. 

Конституционный суд, по словам председателя КС, выработал правовые позиции о допустимом уровне ограничения прав и свобод. Суд опирался на свой опыт, практику Европейского суда по правам человека и опыт европейского конституционного правосудия. Председатель КС заявил, что Конституция России содержит принципиальные требования относительно правомерности ограничения таких прав. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных