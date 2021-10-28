Председатель КС заявил об опасности вторжения в сферу прав человека при пандемии

«Такой путь не всегда бывает верным. Если и идти по такому пути, то «не очень далеко и очень осторожно», — пишет Зорькин. Он пояснил, что принятые для защиты от угроз, должны быть оправданы защитой конституционных ценностей и не должны вести к нарушению прав и свобод.