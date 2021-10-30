Умер диктор Игорь Кириллов
В возрасте 89 лет умер телеведущий и диктор Игорь Кириллов, сообщает «Первый канал».
Советский и российский теле- и радиоведущий был диктором Центрального телевидения Гостелерадио СССР с 1957—1991 годы. Последний эфир программы «Время» с Игорем Кирилловым вышел 30 декабря 1989 года.
Советский диктор был ведущим множества программ: «Песня года» (1971—1975), «Экслибрис», «Спутник телезрителя», «Взгляд», «Телескоп».
До конца 1980-х Кириллов годов вёл телевизионную трансляцию парадов на Красной площади, а в 90-х был консультантом генерального продюсера «Телекомпании ВИD».
До настоящего времени работал в качестве диктор-консультанта Отдела телевизионного производства Дирекции оформления эфира «Первого канала», где озвучивал анонсы канала и программу передач.
Игорь Кириллов был последним диктором Центрального телевидения, которые имели звание Народного артиста СССР.