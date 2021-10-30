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В России выявлено рекордное количество заболевших коронавирусом

Ведомости

За сутки в стране выявлен 40 251 случай коронавируса, что стало максимальным числом за все время пандемии. Скончались за 24 часа 1160 человек, сообщил оперштаб.

Показатель заболеваемости обновил рекорд с 28 октября, когда за сутки зафиксировали 40 096 заболевших. При этом количество летальных исходов снизилось — накануне оперштаб сообщал о 1163 смертях. За сутки в России полностью выздоровели 28 909 человек.

В Москве зафиксировано 7267 новых случаев COVID-19. За сутки госпитализированы 1520 человек, скончались 97 пациентов, на ИВЛ находятся 688 человек.

Максимальное количество заболевших вновь выявлено также в Санкт-Петербурге (+3578), Московской (+2680), Самарской (+1405) и Нижегородской (+815) областях.

Всего в стране выявлено 8 472 797 случаев коронавируса. Скончались от инфекции 237 380 человек, выздоровели 7 331 424 пациента.

В России сегодня начался период нерабочих дней, который продлится до 7 ноября. В это время в Москве и Санкт-Петербурге будут закрыты заведения общепита и торговые центры, в регионах начала действовать система QR-кодов.

Президент России Владимир Путин поручил министру здравоохранения Михаилу Мурашко и его заместителям отправиться в регионы с наиболее критической ситуацией по коронавирусу.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных