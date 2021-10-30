В России выявлено рекордное количество заболевших коронавирусом
За сутки в стране выявлен 40 251 случай коронавируса, что стало максимальным числом за все время пандемии. Скончались за 24 часа 1160 человек, сообщил оперштаб.
Показатель заболеваемости обновил рекорд с 28 октября, когда за сутки зафиксировали 40 096 заболевших. При этом количество летальных исходов снизилось — накануне оперштаб сообщал о 1163 смертях. За сутки в России полностью выздоровели 28 909 человек.
В Москве зафиксировано 7267 новых случаев COVID-19. За сутки госпитализированы 1520 человек, скончались 97 пациентов, на ИВЛ находятся 688 человек.
Максимальное количество заболевших вновь выявлено также в Санкт-Петербурге (+3578), Московской (+2680), Самарской (+1405) и Нижегородской (+815) областях.
Всего в стране выявлено 8 472 797 случаев коронавируса. Скончались от инфекции 237 380 человек, выздоровели 7 331 424 пациента.
В России сегодня начался период нерабочих дней, который продлится до 7 ноября. В это время в Москве и Санкт-Петербурге будут закрыты заведения общепита и торговые центры, в регионах начала действовать система QR-кодов.
Президент России Владимир Путин поручил министру здравоохранения Михаилу Мурашко и его заместителям отправиться в регионы с наиболее критической ситуацией по коронавирусу.