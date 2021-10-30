СМИ сообщили о смерти российского хоккеиста Ивана Биткина
В ночь на 30 октября из окна дома в Москве выпал российский хоккеист Иван Биткин. Он упал на козырек технического этажа и скончался от полученных травм.
О кончине 24-летнего хоккеиста сообщил канал РЕН ТВ, также его смерть подтвердил ТАСС источник в правоохранительных органах. Трагедия произошла в доме на Хорошевском шоссе, Биткин выпал с высоты 25-го этажа.
Позже стала известна причина происшествия. По предварительным данным, хоккеист покончил с собой, проводится проверка, сообщил «РИА Новости» источник в правоохранительных органах.
Иван Биткин был воспитанником уфимского клуба «Салават Юлаев». Также в период с 2017 по 2020 г. хоккеист выступал за столичную «Звезду», «Торос» из Нефтекамска и «Ценг Тоу» из Цзилиня (Китай).