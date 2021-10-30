СМИ сообщили о смерти российского хоккеиста Ивана Биткина

Иван Биткин был воспитанником уфимского клуба «Салават Юлаев». Также в период с 2017 по 2020 г. хоккеист выступал за столичную «Звезду», «Торос» из Нефтекамска и «Ценг Тоу» из Цзилиня (Китай).