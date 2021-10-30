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СМИ сообщили о смерти российского хоккеиста Ивана Биткина

Ведомости

В ночь на 30 октября из окна дома в Москве выпал российский хоккеист Иван Биткин. Он упал на козырек технического этажа и скончался от полученных травм.

О кончине 24-летнего хоккеиста сообщил канал РЕН ТВ, также его смерть подтвердил ТАСС источник в правоохранительных органах. Трагедия произошла в доме на Хорошевском шоссе, Биткин выпал с высоты 25-го этажа.

Позже стала известна причина происшествия. По предварительным данным, хоккеист покончил с собой, проводится проверка, сообщил «РИА Новости» источник в правоохранительных органах. 

Иван Биткин был воспитанником уфимского клуба «Салават Юлаев». Также в период с 2017 по 2020 г. хоккеист выступал за столичную «Звезду», «Торос» из Нефтекамска и «Ценг Тоу» из Цзилиня (Китай).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных