В Ростовской области кафе и рестораны закроют до 7 ноября
С 1 по 7 ноября в Ростовской области приостанавливается работа предприятий общественного питания. О дополнительных ограничениях в период нерабочих дней говорится в постановлении правительства региона.
В течение недели не будут работать все кафе и рестораны, за исключением заведений в гостиницах, где заказы будут отдавать в номера или навынос. Также ограничение не коснется предприятий, расположенных на территории одной организации и обслуживающих только ее сотрудников.
В прежнем режиме продолжат работу заведения в аэропорту «Платов». Разрешается принимать заказы дистанционно, работать навынос и осуществлять доставку заказов, говорится в постановлении.
Ростовская область была названа среди 14 регионов, где ухудшилась ситуация с коронавирусом, сообщал оперштаб. В регионе ранее ввели школьные каникулы продолжительностью две недели.
С 28 октября по 7 ноября в Ростовской области также приостанавливается работа непродовольственных магазинов, власти полностью запретили работу СПА, фитнес-клубов, спортзалов, боулингов, кинотеатров и других объектов.
За последние сутки в регионе выявлено 625 случаев заболевания COVID-19.