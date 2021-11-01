Песков уточнил данные Мурашко о ревакцинации «Спутником лайт»
Слова министра здравоохранения Михаила Мурашко, что вакцина «Спутник лайт» будет использоваться только для ревакцинации от коронавируса, вырваны из контекста. Эффективность препарата доказана во многих странах мира, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Вакцина "Спутник лайт", так же как и вакцина "Спутник V", – это две вакцины, которые зарегистрированы в России и которые также получили регистрацию во многих странах мира и с успехом там применяются. Это две разные вакцины, эффективность которых абсолютно доказана, причем не только у нас в стране, но и во многих странах мира, не буду сейчас их перечислять. Поэтому "Спутник лайт" используется и может использоваться как для основной вакцинации, так и для довакцинирования», — сказал Песков.
По его словам, у «Спутника V» и «Спутника лайт» разные показатели эффективности в разных возрастных категориях, однако показатель высокий и во многом выше, чем у зарубежных вакцин.
Ранее министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что вакцина «Спутник лайт» будет использоваться только для ревакцинации. Такие изменения внесут в методические рекомендации по вакцинации из-за штамма «дельта». До этого вакцина применялась только для ревакцинации или вакцинации иностранцев.
Вакцина «Спутник лайт» была зарегистрирована в начале этого года. Это однокомпонентная вакцина — первый компонент препарата «Спутник V». Также в России зарегистрированы вакцины «Спутник V», «ЭпиВакКорона», «КовиВак», «ЭпиВакКорона-Н». Проходят испытания вакцина «Бетувакс» и две назальные формы вакцины «Спутник V».