Песков уточнил данные Мурашко о ревакцинации «Спутником лайт»

«Вакцина "Спутник лайт", так же как и вакцина "Спутник V", – это две вакцины, которые зарегистрированы в России и которые также получили регистрацию во многих странах мира и с успехом там применяются. Это две разные вакцины, эффективность которых абсолютно доказана, причем не только у нас в стране, но и во многих странах мира, не буду сейчас их перечислять. Поэтому "Спутник лайт" используется и может использоваться как для основной вакцинации, так и для довакцинирования», — сказал Песков.