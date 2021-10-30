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Вакцину «Спутник лайт» разрешат использовать только для ревакцинации

Ведомости

Однокомпонентная вакцина «Спутник лайт» должна использоваться только при ревакцинации, информация об этом будет отражена в методических рекомендациях в субботу, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

«В связи с тем, что штамм "дельта" идет, обязательно сегодня выйдут изменения в методические рекомендации по вакцинации, где будет написано: "Спутник лайт" использовать только для повторной вакцинации», — цитирует Мурашко ТАСС. 

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Свое заявление глава Минздрава сделал во время рабочей поездки по Владимирской области. Ранее президент России Владимир Путин поручил Мурашко и его заместителям отправиться в регионы с наиболее критической ситуацией по коронавирусу, сообщил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. 

Вакцина «Спутник лайт» была зарегистрирована в начале этого года. Это однокомпонентная вакцина — первый компонент препарата «Спутник V». Также в России зарегистрированы вакцины «Спутник V», «ЭпиВакКорона», «КовиВак», «ЭпиВакКорона-Н». Проходят испытания вакцина «Бетувакс» и две назальные формы вакцины «Спутник V». 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных