Вакцину «Спутник лайт» разрешат использовать только для ревакцинации
Однокомпонентная вакцина «Спутник лайт» должна использоваться только при ревакцинации, информация об этом будет отражена в методических рекомендациях в субботу, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.
«В связи с тем, что штамм "дельта" идет, обязательно сегодня выйдут изменения в методические рекомендации по вакцинации, где будет написано: "Спутник лайт" использовать только для повторной вакцинации», — цитирует Мурашко ТАСС.
Свое заявление глава Минздрава сделал во время рабочей поездки по Владимирской области. Ранее президент России Владимир Путин поручил Мурашко и его заместителям отправиться в регионы с наиболее критической ситуацией по коронавирусу, сообщил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Вакцина «Спутник лайт» была зарегистрирована в начале этого года. Это однокомпонентная вакцина — первый компонент препарата «Спутник V». Также в России зарегистрированы вакцины «Спутник V», «ЭпиВакКорона», «КовиВак», «ЭпиВакКорона-Н». Проходят испытания вакцина «Бетувакс» и две назальные формы вакцины «Спутник V».