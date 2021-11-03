Пять человек погибли в Панаме на вечеринке в стиле сериала «Игра в кальмара»

Южнокорейский сериал «Игра в кальмара» вышел на Netflix 17 сентября этого года. Он рассказывает о 456 людях, которые из-за трудного финансового положения соглашаются поучаствовать в смертельном соревновании с призовым фондом в 45,6 млрд вон (примерно $40 млн). Герои должны пройти шесть детских игр, при этом проигравшие погибают. В октябре Netflix сообщил, что сериал стал самым просматриваемым за всю историю сервиса.