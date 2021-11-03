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Общество

Пять человек погибли в Панаме на вечеринке в стиле сериала «Игра в кальмара»

Ведомости

Пять человек были убиты в Панаме в результате перестрелки двух враждующих банд на тематической вечеринке в стиле сериала «Игра в кальмара» по случаю Хэллоуина, сообщило издание TN News.

По данным источников в правоохранительных органах, трагедия произошла после того, как один человек «без разбора выстрелил в предполагаемых членов конкурирующей банды» и те открыли огонь в ответ. Зачинщик погиб на месте, еще четверо скончались в больнице.

Кроме того, семь участников перестрелки получили ранения. В результате происшествия были задержаны два человека, в том числе брат одного из погибших. «Мы предполагаем, что он использовал огнестрельное оружие, чтобы защитить своего брата», — заявили в полиции.

Позже местный прокурор рассказал, что некоторые из участников перестрелки уже имели судимости и огнестрельные ранения от подобных инцидентов. Власти Панамы связывают инцидент с конкуренцией банд за контроль над наркопотоками.

Южнокорейский сериал «Игра в кальмара» вышел на Netflix 17 сентября этого года. Он рассказывает о 456 людях, которые из-за трудного финансового положения соглашаются поучаствовать в смертельном соревновании с призовым фондом в 45,6 млрд вон (примерно $40 млн). Герои должны пройти шесть детских игр, при этом проигравшие погибают. В октябре Netflix сообщил, что сериал стал самым просматриваемым за всю историю сервиса.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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