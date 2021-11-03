Пять человек погибли в Панаме на вечеринке в стиле сериала «Игра в кальмара»
Пять человек были убиты в Панаме в результате перестрелки двух враждующих банд на тематической вечеринке в стиле сериала «Игра в кальмара» по случаю Хэллоуина, сообщило издание TN News.
По данным источников в правоохранительных органах, трагедия произошла после того, как один человек «без разбора выстрелил в предполагаемых членов конкурирующей банды» и те открыли огонь в ответ. Зачинщик погиб на месте, еще четверо скончались в больнице.
Кроме того, семь участников перестрелки получили ранения. В результате происшествия были задержаны два человека, в том числе брат одного из погибших. «Мы предполагаем, что он использовал огнестрельное оружие, чтобы защитить своего брата», — заявили в полиции.
Позже местный прокурор рассказал, что некоторые из участников перестрелки уже имели судимости и огнестрельные ранения от подобных инцидентов. Власти Панамы связывают инцидент с конкуренцией банд за контроль над наркопотоками.
Южнокорейский сериал «Игра в кальмара» вышел на Netflix 17 сентября этого года. Он рассказывает о 456 людях, которые из-за трудного финансового положения соглашаются поучаствовать в смертельном соревновании с призовым фондом в 45,6 млрд вон (примерно $40 млн). Герои должны пройти шесть детских игр, при этом проигравшие погибают. В октябре Netflix сообщил, что сериал стал самым просматриваемым за всю историю сервиса.