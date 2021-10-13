«Игра в кальмара» стал самым просматриваемым сериалом Netflix

«Игра в кальмара» — это история об участниках игры на выживание, которые рискуют своей жизнью, чтобы выиграть приз в 45,6 млрд вон(примерно $40 млн). Официально сериал пока не продлили на второй сезон, есть ли у авторов планы на продолжение, пока неизвестно.