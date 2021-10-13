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«Игра в кальмара» стал самым просматриваемым сериалом Netflix

Ведомости

Южнокорейский сериал «Игра в кальмара» стал самым популярным сериалом Netflix — шоу посмотрели на 111 млн аккаунтах, сообщил стриминговый сервис в своем аккаунте в Twitter. Эту отметку сериал достиг за месяц с момента релиза 17 сентября.

«Хван Дон Хёку потребовалось более 10 лет, чтобы сделать «Игру в кальмара», и всего 17 дней, чтобы покорить 111 млн фанатов по всему миру. Сейчас сериал — самый просматриваемый за всю историю Netflix», — говорится в сообщении.

«Игра в кальмара» — это история об участниках игры на выживание, которые рискуют своей жизнью, чтобы выиграть приз в 45,6 млрд вон(примерно $40 млн). Официально сериал пока не продлили на второй сезон, есть ли у авторов планы на продолжение, пока неизвестно.

Накануне стало известно, что неправительственная организация «Лига безопасного интернета» заинтересовалась южнокорейским сериалом. По словам представителей организации, они ждут заключения экспертов-психологов о возможном пагубном влиянии шоу на подростков после жалоб родителей.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных