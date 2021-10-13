«Игра в кальмара» стал самым просматриваемым сериалом Netflix
Южнокорейский сериал «Игра в кальмара» стал самым популярным сериалом Netflix — шоу посмотрели на 111 млн аккаунтах, сообщил стриминговый сервис в своем аккаунте в Twitter. Эту отметку сериал достиг за месяц с момента релиза 17 сентября.
«Хван Дон Хёку потребовалось более 10 лет, чтобы сделать «Игру в кальмара», и всего 17 дней, чтобы покорить 111 млн фанатов по всему миру. Сейчас сериал — самый просматриваемый за всю историю Netflix», — говорится в сообщении.
«Игра в кальмара» — это история об участниках игры на выживание, которые рискуют своей жизнью, чтобы выиграть приз в 45,6 млрд вон(примерно $40 млн). Официально сериал пока не продлили на второй сезон, есть ли у авторов планы на продолжение, пока неизвестно.
Накануне стало известно, что неправительственная организация «Лига безопасного интернета» заинтересовалась южнокорейским сериалом. По словам представителей организации, они ждут заключения экспертов-психологов о возможном пагубном влиянии шоу на подростков после жалоб родителей.