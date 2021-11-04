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Общество

В ВОЗ ожидают еще 500 000 смертей от COVID-19 к февралю

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Если тенденции смертности от коронавируса останутся на сегодняшнем уровне, к 1 февраля 2022 г. будут зарегистрированы дополнительно 500 000 смертей от COVID-19, заявил глава Европейского отделения Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге.

«В настоящее время 75% летальных случаев отмечается у людей в возрасте 65 лет и старше. По данным надежных прогнозов, если мы останемся на этой траектории, то к 1 февраля 2022 года мы увидим дополнительно полмиллиона смертей от COVID-19. Кроме того, 43 страны региона столкнутся с сильным стрессом нехватки коек в больницах», — сообщил Клюге (цитата по «РИА Новости»).

По его словам, если в ближайшее время удастся добиться охвата медицинскими масками 95% населения, то получится спасти 188 000 человек или 500 000 пациентов, которые могли бы погибнуть от коронавируса к февралю 2022 г. Клюге заявил, что ВОЗ беспокоит ситуация с коронавирусом на континенте: за последние недели в 57 странах Европы на 55% выросло число случаев заражения, в частности, «дельта»-штаммом вируса. Заболеваемость растет во всех возрастных группах, отметил он.

По данным ВОЗ, во всем мире зарегистрировано около 5 млн смертей от коронавируса. Наиболее сложная эпидемиологическая ситуация складывается в США, Индии, Бразилии, Великобритании и России. В России за последние сутки смертность от коронавируса установила новый антирекорд – 1195 случаев. Показатель превышает отметку в 1000 случаев за сутки с 16 октября. Всего в России от COVID-19 погибли 243 255 человек.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных