В ВОЗ ожидают еще 500 000 смертей от COVID-19 к февралю
Если тенденции смертности от коронавируса останутся на сегодняшнем уровне, к 1 февраля 2022 г. будут зарегистрированы дополнительно 500 000 смертей от COVID-19, заявил глава Европейского отделения Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге.
«В настоящее время 75% летальных случаев отмечается у людей в возрасте 65 лет и старше. По данным надежных прогнозов, если мы останемся на этой траектории, то к 1 февраля 2022 года мы увидим дополнительно полмиллиона смертей от COVID-19. Кроме того, 43 страны региона столкнутся с сильным стрессом нехватки коек в больницах», — сообщил Клюге (цитата по «РИА Новости»).
По его словам, если в ближайшее время удастся добиться охвата медицинскими масками 95% населения, то получится спасти 188 000 человек или 500 000 пациентов, которые могли бы погибнуть от коронавируса к февралю 2022 г. Клюге заявил, что ВОЗ беспокоит ситуация с коронавирусом на континенте: за последние недели в 57 странах Европы на 55% выросло число случаев заражения, в частности, «дельта»-штаммом вируса. Заболеваемость растет во всех возрастных группах, отметил он.
По данным ВОЗ, во всем мире зарегистрировано около 5 млн смертей от коронавируса. Наиболее сложная эпидемиологическая ситуация складывается в США, Индии, Бразилии, Великобритании и России. В России за последние сутки смертность от коронавируса установила новый антирекорд – 1195 случаев. Показатель превышает отметку в 1000 случаев за сутки с 16 октября. Всего в России от COVID-19 погибли 243 255 человек.