В ВОЗ ожидают еще 500 000 смертей от COVID-19 к февралю

По его словам, если в ближайшее время удастся добиться охвата медицинскими масками 95% населения, то получится спасти 188 000 человек или 500 000 пациентов, которые могли бы погибнуть от коронавируса к февралю 2022 г. Клюге заявил, что ВОЗ беспокоит ситуация с коронавирусом на континенте: за последние недели в 57 странах Европы на 55% выросло число случаев заражения, в частности, «дельта»-штаммом вируса. Заболеваемость растет во всех возрастных группах, отметил он.