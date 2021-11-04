Организаторы «Русского марша» в Москве сообщили о 18 задержанных
«РИА Новости» сообщили, что полиция начала задерживать участников марша на станции метро «Пушкинская», где националисты договорились собраться и поехать на митинг. Затем точка сбора переместилась на станцию «Октябрьское поле», где также прошли задержания.
Ранее представители оргкомитета «Русского марша» направили в мэрию Москвы уведомление о проведении акции 4 ноября в центре города. Акцию не согласовали.
2 ноября МВД предостерегло москвичей от проведения с 4 по 7 ноября несогласованных массовых мероприятий из-за коронавирусных ограничений.