Путин прибыл в Севастополь на празднование Дня народного единства
Президент России Владимир Путин 4 ноября приехал в Севастополь и возложил цветы к мемориальному комплексу, посвященному окончанию Гражданской войны в России, сообщили «РИА Новости».
Монумент посвящен 100-летию окончания Гражданской войны 1917-1922 годов и был открыт в городе в апреле. Он стоит на побережье Карантинной бухты, откуда видно Херсонес Таврический и Свято-Владимирский собор.
Помимо праздничный мероприятий, у Путина сегодня запланирована встреча с губернатором Севастополя Михаилом Развожаевым. Также ожидается заседание Высшего совета Союзного государства России и Белоруссии. Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко примут участие в совете по видеосвязи.