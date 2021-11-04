Путин прибыл в Севастополь на празднование Дня народного единства

Помимо праздничный мероприятий, у Путина сегодня запланирована встреча с губернатором Севастополя Михаилом Развожаевым. Также ожидается заседание Высшего совета Союзного государства России и Белоруссии. Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко примут участие в совете по видеосвязи.